Календарь садовода-огородника на сентябрь 2020: когда и что сажать и удобрять

Анна Паскевич Общество 04:12, 30.08.2020

Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2020 года поможет наилучшим образом распланировать работы на земле с учетом фаз Луны.

Так, в первый месяц осени занимаются не только сбором урожая: в садах обрезают деревья, кустарники, высаживают саженцы и вносят удобрения. Подробный лунный посевной календарь публикует OBOZREVATEL.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2020 года

  • 1-4 сентября. В эти дни можно приступить к подготовке участка к зиме: прополоть, перекопать землю, посадить мелкие кустарники.

  • 5-8 сентября подходят для мелких посевов: зелени, редиса, моркови, чеснока, кустарников. Можно сделать обрезание деревьев и собрать урожай.

  • 9-13 сентября. В эти дни можно заняться консервацией соков, сбором целебных трав, обрезкой усов у земляники. Также можно удалить старые корневища у кустов, сухие ветки деревьев, обработав срезы варом.

В сентябре на участках высаживают саженцы, собирают урожай, обрезают деревья и кустарники
Pixabay

  • 14-17 сентября благоприятны для сбора урожая овощей и фруктов, а также прополки и перекопки земли. Однако делать консервацию не рекомендуется - она будет плохо храниться.

  • 18-19 сентября подходят для посадки и пересадки растений, борьбы с вредителями. Благоприятное время для посадки земляники и вьющихся цветов.

  • 20-24 сентября благоприятны для работы в саду и огороде. Можно заготавливать и сажать растения.

  • 25 сентября – благоприятный день для сбора урожая корнеплодов.

  • 26-30 сентября. Хорошее время для перекапывания участка, борьбы с вредителями, сбора урожая фруктов. Также можно делать заготовки на зиму, готовить домашнее вино и наливки.

Неблагоприятные дни для посевов и посадок

2, 4, 5, 9, 10, 14, 16, 17, 26, 27, 28 сентября не рекомендуется заниматься посевами, посадками и пересадками.

Посевной календарь на сентябрь 2020 года: благоприятные дни
zelenasadyba.com.ua
Лунный календарь садовода-огородника на сентябрь 2020 года: благоприятные дни
zelenasadyba.com.ua
Посевной календарь на сентябрь 2020 года: неблагоприятные дни
zelenasadyba.com.ua

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