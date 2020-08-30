Календарь садовода-огородника на сентябрь 2020: когда и что сажать и удобрять

Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2020 года поможет наилучшим образом распланировать работы на земле с учетом фаз Луны.
Так, в первый месяц осени занимаются не только сбором урожая: в садах обрезают деревья, кустарники, высаживают саженцы и вносят удобрения. Подробный лунный посевной календарь публикует OBOZREVATEL.
1-4 сентября. В эти дни можно приступить к подготовке участка к зиме: прополоть, перекопать землю, посадить мелкие кустарники.
5-8 сентября подходят для мелких посевов: зелени, редиса, моркови, чеснока, кустарников. Можно сделать обрезание деревьев и собрать урожай.
9-13 сентября. В эти дни можно заняться консервацией соков, сбором целебных трав, обрезкой усов у земляники. Также можно удалить старые корневища у кустов, сухие ветки деревьев, обработав срезы варом.
В сентябре на участках высаживают саженцы, собирают урожай, обрезают деревья и кустарники Pixabay
14-17 сентября благоприятны для сбора урожая овощей и фруктов, а также прополки и перекопки земли. Однако делать консервацию не рекомендуется - она будет плохо храниться.
18-19 сентября подходят для посадки и пересадки растений, борьбы с вредителями. Благоприятное время для посадки земляники и вьющихся цветов.
20-24 сентября благоприятны для работы в саду и огороде. Можно заготавливать и сажать растения.
25 сентября – благоприятный день для сбора урожая корнеплодов.
26-30 сентября. Хорошее время для перекапывания участка, борьбы с вредителями, сбора урожая фруктов. Также можно делать заготовки на зиму, готовить домашнее вино и наливки.
2, 4, 5, 9, 10, 14, 16, 17, 26, 27, 28 сентября не рекомендуется заниматься посевами, посадками и пересадками.
Посевной календарь на сентябрь 2020 года: благоприятные дни zelenasadyba.com.ua
Лунный календарь садовода-огородника на сентябрь 2020 года: благоприятные дни zelenasadyba.com.ua
Посевной календарь на сентябрь 2020 года: неблагоприятные дни zelenasadyba.com.ua
Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный православный календарь на сентябрь 2020: какие праздники отмечаются.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!