"Какой нах*р один народ?" Обмен пленными показал "пропасть" между Украиной и Россией

Обмен пленными между РФ и Украиной ярко продемонстрировал отношение стран к своим гражданам.

На это обратили внимание журналисты Соня Кошкина и Денис Казанский, которые поделились своими мыслями по этому поводу в соцсетях.

Так, встретить пленных украинцев пришли их родственники и много других людей, тогда как в РФ наблюдалась совершенно другая картина. В отличие от Зеленского, который лично приехал встретить освобожденных, Путина в аэропорту не было.

"Даже по тому, как встречали своих в Украине и РФ, видно, какая пропасть между странами. Какой нах*р один народ?" - отметил Казанский.

Также российские пропагандисты неожиданно заблюрили лица своих пленных, которых передали Москве.

"Так ждали, так радуются, что даже лица заблюрили. Впрочем, эти люди соглашаются на то, чтоб хоронить своих мертвых без табличек. Их же там нет. Чему удивляться", - отметила Кошкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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