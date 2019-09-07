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8 сентября • обновлено в 11:05
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"Какой нах*р один народ?" Обмен пленными показал "пропасть" между Украиной и Россией

40.9т Читать материал на украинском

Обмен пленными между РФ и Украиной ярко продемонстрировал отношение стран к своим гражданам.

На это обратили внимание журналисты Соня Кошкина и Денис Казанский, которые поделились своими мыслями по этому поводу в соцсетях.

Так, встретить пленных украинцев пришли их родственники и много других людей, тогда как в РФ наблюдалась совершенно другая картина. В отличие от Зеленского, который лично приехал встретить освобожденных, Путина в аэропорту не было.

"Даже по тому, как встречали своих в Украине и РФ, видно, какая пропасть между странами. Какой нах*р один народ?" - отметил Казанский.

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Также российские пропагандисты неожиданно заблюрили лица своих пленных, которых передали Москве.

"Так ждали, так радуются, что даже лица заблюрили. Впрочем, эти люди соглашаются на то, чтоб хоронить своих мертвых без табличек. Их же там нет. Чему удивляться", - отметила Кошкина.

"Какой нах*р один народ?" Обмен пленными показал "пропасть" между Украиной и Россией
"Какой нах*р один народ?" Обмен пленными показал "пропасть" между Украиной и Россией
"Какой нах*р один народ?" Обмен пленными показал "пропасть" между Украиной и Россией
"Какой нах*р один народ?" Обмен пленными показал "пропасть" между Украиной и Россией
"Какой нах*р один народ?" Обмен пленными показал "пропасть" между Украиной и Россией
"Какой нах*р один народ?" Обмен пленными показал "пропасть" между Украиной и Россией
"Какой нах*р один народ?" Обмен пленными показал "пропасть" между Украиной и Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Персоны
Соня Кошкина, LB Денис Казанский
Место
Украина
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Стесняюсь спросить, а уже разошлись все с лётного поля аэродрома? Или всё ещё целуются, интервью дают, рассказывают как генерал-лейтенанты ФСБ всех рагулей рядовых допрашивали? А Володька-освободитель почему с собой Петьку-дурака не взял? Боялся что в бубен Петьке дадут, за то что мокряков с небылицами на убой отправил? А когда, когда всех в депутаты, а после на нары отправят? Вообще в нормальных странах, за сдачу вверенного военного имущества без боя, трибунал положен.
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Avramenko Igor
Avramenko Igor
Бляхер Гиперлуп Омельянович, Редкая подколодная гнида и просто откровенная сволочь.
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Маскова Илона
Маскова Илона
Нафига президенту России встречать граждан Украины? Их на Киевский вокзал ежедневно по несколько тысяч приезжает...
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васильевич василий
васильевич василий
А Надию тоже цветами встречали а потом посадили
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