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15 октября • обновлено в 15:42
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Какой из тебя казак? Тест для храбрых

1.1т Читать материал на украинском

Быть казаком – это не только носить на голове "оселедець", в зубах – трубку, а в руках – оружие. Мощные казацкие корни делают современных украинцев настоящими защитниками своей земли.

Ко Дню украинского казачества, который отмечался 14 октября, OBOZREVATEL и мужественный бренд КOZAЦЬКА РАDА создали захватывающий тест. Пройди его и узнай больше о своей истинной натуре!

OBOZREVATEL и мужественный бренд КOZAЦЬКА РАDА поздравляют вас с Днем украинского казачества, праздником мужества и смелости в Украине, и желают несокрушимого казацкого духа и всегда подкованного коня!

Также рекомендуем узнать 7 фактов о казаках, которые вас удивят.

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Место
Украина
Тег
тесты
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