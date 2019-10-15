Какой из тебя казак? Тест для храбрых

Быть казаком – это не только носить на голове "оселедець", в зубах – трубку, а в руках – оружие. Мощные казацкие корни делают современных украинцев настоящими защитниками своей земли.

Ко Дню украинского казачества, который отмечался 14 октября, OBOZREVATEL и мужественный бренд КOZAЦЬКА РАDА создали захватывающий тест. Пройди его и узнай больше о своей истинной натуре!

OBOZREVATEL и мужественный бренд КOZAЦЬКА РАDА поздравляют вас с Днем украинского казачества, праздником мужества и смелости в Украине, и желают несокрушимого казацкого духа и всегда подкованного коня!

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