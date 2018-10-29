"Какой еще министр так работал?!" Гриценко о решении наболевшей для военных проблемы

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины, экс-министр обороны Украины (2005-2007 гг.) Анатолий Гриценко рассказал, как решить проблему с жильем для военных.

"Не первый раз в регионах на встречах слышу вопрос относительно жилья военным. Сегодня в Черкассах он снова прозвучал. Осознает ли наша команда масштабы проблемы? Да. Знает, как решать? Да. Будет решать? Да", - написал Гриценко в Facebook.

"Вспомню 2005 год. 4 февраля пять членов нашей команды пришли работать в Минобороны. Лишь 31 марта того года был утвержден бюджет. За 9 месяцев интенсивной и эффективной работы нашей команды мы предоставили военным 6537 квартир и отдельных комнат в общежитиях. Спросите официально, сколько сейчас предоставляют ежегодно? В 9-10 раз меньше. Мы показали, как можно работать. Следующий год, 2006-й - 4500 квартир. Тогда правительство из-за политических игрищ начало ограничивать работу. До сих пор то наш рекорд не побил никто", - отмечает экс-министр обороны.

"При этом, ни я лично, ни члены моей семьи - никто не получил ни квартиры, ни комнаты, ни квадратного миллиметра жилья. Ни дня не жил на государственной даче. Ни разу не был в их Феофании. Найдите мне еще одного министра, который работал так", - добавляет Гриценко.

По его словам, когда он позже стал депутатом, председателем Комитета Рады по нацбезопасности и обороны, то инициировал принятие закона, который дал право военному, по его желанию, получить денежную компенсацию, если он имеет право получить жилье, но не хочет.

"Я считаю, что это правильно. Потому что солдат и его семья должны чувствовать поддержку и заботу государства. Особенно во времена войны. И так должно быть и, обещаю, обязательно будет!" - заключил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Верховная Рада внесла изменения в законодательные акты Украины, которые касаются вопросов обеспечения жильем военнослужащих и членов семей военнослужащих, которые погибли во время исполнения воинской службы.