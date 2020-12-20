Какой будет погода в Украине на католическое Рождество: синоптики дали прогноз

Погода в Украине на католическое Рождество 25 декабря будет достаточно теплой.

Синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал OBOZREVATEL, что повышение температуры ожидается с 24 числа, она будет колебаться около 0 градусов, а ночью морозов может не быть.

По его словам, температура воздуха днем 25 декабря может достигать +5…+7 градусов.

Однако, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, который он озвучил OBOZREVATEL, погода на католическое Рождества будет довольно морозной.

"Ночью просчитывается мороз 7-10 градусов. Днем будет -4…-5 градусов", – уточнил он.

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, что примерно 20 декабря, "плюс-минус два дня", наступит похолодание. В то же время народный синоптик Владимир Деркач, поделившись своим прогнозом на период между двумя праздниками Рождества – с 25 декабря по 7 января, сообщил, что в декабре вообще не ожидаются сильные морозы.

Также метеорологи, с которыми пообщался OBOZREVATEL, спрогнозировали в декабре в Украинетеплую погодус непродолжительными периодами морозов. Синоптики предположили, что нынешняя зима в Украине будет бесснежной, возможны дожди или ледяные дожди. Кроме того, Владимир Деркач назвал последнюю декаду декабря "зимним бабьем летом" из-за ожидаемой аномально теплой погоды.

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