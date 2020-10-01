Какой будет погода в октябре: Укргидрометцентр дал прогноз

В октябре 2020 года в Украине средняя температура воздуха будет в пределах климатической нормы и составит +7..+12 градусов, а в горах будет +6..+7 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Отмечается, что аномалий не ожидается, все будет в пределах средних многолетних значений.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что также в пределах многолетних значений.

"Во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8 градусов в сторону понижения, лишь в южной части и на Закарпатье – в первой декаде ноября", – говорится в сообщении.

По данным наблюдений синоптиков, в октябре средняя месячная температура воздуха составляет +6..+12 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +25..+35 градусов, абсолютный минимум -5..-16 градусов. Среднее месячное количество осадков составляет 20-54 мм, в Карпатах до 80 мм, на высокогорье до 120 мм.

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