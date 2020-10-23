Какой будет погода в ноябре: Укргидрометцентр дал прогноз

Мирослав Семенюк Общество 16:48, 23.10.2020 Обновлено: 17:38, 23.10.2020

В ноябре 2020 году в Украине средняя температура воздуха будет преимущественно выше климатической нормы.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра на следующий месяц, средняя месячная температура предполагается 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градуса тепла), что в западных областях близко к средним многолетним значениям, на остальной территории – на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях несколько меньше нормы – 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений – 37-65 мм, в горах до 110 мм.

Средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет 0-7 градусов тепла. Абсолютный максимум – 16-24 градусов тепла, в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29 градусов.

Абсолютный минимум – 15-24 градусов мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31 градусов, на юге Крыма и Одесской области 8-13 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и на Закарпатье до 62-142 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в ноябре в Украине будет прохладной и дождливой в ряде областей, а в некоторых регионах может выпасть снег.

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