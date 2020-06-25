Какой будет погода в июле: синоптик дал свежий прогноз

Июль начнется и завершится дождями, а в течении месяца будет и жара, и холод.

Своим прогнозом поделился с “Сегодня” народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, прольется восемь дождей.

Четыре пройдут через день в первой декаде, но только 1-3 июля, в зависимости от региона, это будут серьезные ливни, остальные – мелкие дождики.

После этого на 10 дней установится очень жаркая погода с температурой от +33 градусов. 14-15 июня пройдет дождь, после которого станет еще жарче.

Лишь к началу третьей декады температура снизится до +25-27 днем. По словам синоптика, самыми дождливыми будут последние 10 дней месяца. Причем примерно 25 числа пройдут мощные ливни, которые могут спровоцировать наводнение на горных реках. Эти осадки приведут к существенному похолоданию до +20-22 градусов.

И только с 30 июня лето возьмет свое и температура поднимется до +30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими. Однако порой высокие температуры будут прерываться волнами холода.