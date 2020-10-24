Какой будет погода в день выборов: Укргидрометцентр дал прогноз

В воскресенье, 25 октября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Как сказано в прогнозе Укргидрометцентра, небольшие осадки вероятны лишь в западных регионах: Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Западные области ожидает от 12 до 15 градусов тепла, центр, север и восток прогреются до +17, а на юге будет до +19. В Крыму – от 20 до 22 градусов тепла.

В Киеве днем от +12 до +14, без осадков.

Погода в Украине на 25 октября. Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.