Какой будет погода на Новый год 2021: народный синоптик дал прогноз

Погода на Новый год будет теплой и дождливой.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, потепление в Украине начнется 29 декабря.

Согласно расчетом синоптика, во второй половине декабря ожидается декада морозных дней. С 18 по 28 декабря температура воздуха опустится до отметки -10… -13 градусов. 27 и 28 декабря возможен снегопад.

Но уже с 29 декабря народный синоптик спрогнозировал потепление и оттепель. По его словам, в последние дни уходящего года, с 29 по 31 декабря, будут наблюдаться хоть и небольшие, но плюсовые температуры – на уровне +1…+3 градуса. Возможен снег с дождем.

"В январе будет три оттепели и три периода морозов, но сильных морозов не ожидается", – сообщил Горбань.

Как писал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".