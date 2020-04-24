Начало мая будет аномально жарким, однако на День победы Украину накроют дожди.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии "Комсомольской правде в Украине".

"Вероятно, май в этом году принесет долгожданные дожди. Это хорошая новость. Плохая - они могут прийтись на один из майских праздников, а именно – День победы и сопутствующие ему длинные выходные. Зато на 1-2 мая будет сухо и тепло", – поделился он.

Какой будет погода на майские праздники: появился прогноз по Украине

По расчетам Горбаня, несмотря на прохладную погоду в конце апреля, май станет аномально жарким. Уже в первых числах месяца воздух уверенно прогреется до 16-20 градусов.

Ближе к 9 мая, говорит синоптик, в Украину придут ливни и грозы, которые продлятся около недели. Затем температура воздуха повысится, и дождей после этого не предвидится до конца месяца. А закончится он досрочным летом.

Горбань прогнозирует сухую и жаркую погоду на последнюю неделю мая с температурой 28-32 градусов.

При этом прогноз сайта Gismeteo существенно отличается.

В частности, в Киеве дождь прогнозируют 5 мая. А 1-2 и 9 мая ожидают сухую безоблачную погоду. Хотя неделю назад картина долгосрочного прогноза погоды на майские праздники была иной: как раз с 9 по 12 мая он показывал проливные дожди.

Прогноз погоды на майские праздники Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатолог предупредила, что в середине текущего столетия температура на территории Украины может подняться до более 40 градусов.