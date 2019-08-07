Какой будет погода на курортах Украины в августе: прогноз

На курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать возможность еще будет.
Так, согласно данным Укргидрометцентра, в Одессе в августе будет тепло, но временами дождливо. Конец месяца и вовсе будет жарким — до +28 градусов. В остальное время температура продержится в пределах +23… +26.
В Железном порту (Херсонская область) ожидается аналогичный температурный режим, но следует учесть, что с 16 по 19 августа там польют дожди.
Курорты в Украине
В Кирилловке (Запорожская область) погода будет дождливой в середине месяца, однако в конце августа заметно потеплеет до +27… +29 градусов.
На курортах Бердянска (Запорожская область) – аналогичные показатели столбика термометра. С 16 по 20 августа также ожидаются осадки.
Погода в Геническе (Херсонская область) — от +24 до +28 градусов, с 19 по 21 августа температура упадет до +20… +22 градусов.
Погода в Затоке (Одесская область) — от +23 до +27 градусов, в середине августа ожидаются дожди.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 7 августа, опять вернется знойная погода.
Так, теплый воздух, перемещающийся с западной Европы, охватит большую часть территории страны, хотя на Левобережье ночная температура еще будет довольно низкой.
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