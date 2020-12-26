Какой будет новогодняя ночь в Украине: синоптик дала прогноз

В Украину начиная со вторника, 29 декабря, придет потепление. Теплая погода будет стоять и в Новый год, 31 декабря – 1 января.

Такой прогноз в своем Telegram-канале озвучила украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, уже в воскресенье, 27 декабря, на территории нашей страны установится преимущественно сухая солнечная погода.

"Ожидается преимущественно сухая, с солнечными прояснениями, погода, с голубым небом и, наконец, не серыми, а белыми облаками", – написала она.

Вместе с тем ночью, по данным синоптика, на юге и востоке Украины возможен снег с дождем и налипание мокрого снега.

Со вторника в Украине ожидается потепление Telegram Натальи Диденко

В новогоднюю ночь в Украине ожидается тепла погода скриншот

В большинстве областей ожидается около нуля градусов, на востоке и северо-востоке Украины – местами до -5 -7 градусов.

В Киеве в воскресенье будет сухая солнечная погода. Ночью возможен мороз, днем – около нуля градусов, считает синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые отметили опасный нюанс в глобальном потеплении. Биологи из Британии собрали данные о погоде по всему миру за 34 года.