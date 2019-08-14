"Какое убожество": в Одессе ресторан развел иностранца и загремел в скандал

В одном из ресторанов Одессы похвастались, как официанту удалось "развести" иностранца на деньги, выписав ему счет за ужин почти на 60 тысяч гривень.

Подтверждающее фото появилось на странице "Баба і кіт" в Facebook. "В одном из одесских кабаков официант в сговоре с другими "вместе сделал" иностранца. А сам ресторан с этого еще и хвастался. Давайте сделаем их известными!" – сказано в подписи.

Так, речь идет о заведении под названием Roasteria. Общая сумма, которую попросили заплатить посетителя, составила 59081,25 грн, из которых 7706,25 грн взяли за обслуживание.

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В Одессе ресторан развел иностранца

Пользователи пристыдили заведение за шокирующую ситуацию. В сети также показали реальное меню ресторана, цены в котором значительно отличаются от представленных в чеке.

"Да какая кому разница, сколько у человека денег? Он, как и любой другой человек, пришел покушать в ресторан. Ну и что, что он иностранец? Он в первую очередь человек", "Край разводил и убожества одновременно", "Совок в головах. Менталитет", "Гопничество и быдляцтво во всей красе", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе известный ресторан "Стейк Хаус" угодил в скандал, устроив на главной пешеходной улице – Дерибасовской – средневековые гулянья с трупами животных и отрядами титушек.

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