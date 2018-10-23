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Антон Фарб
Антон Фарб
Инструктор, писатель, журналистВсе статьи автора

Какое оружие лучше всего подходит для защиты дома?

4.4т

Этот вопрос с завидной регулярностью будоражит умы владельцев оружия – и, соответственно, служит поводом для холиваров в сети. Дробовик или карабин? Травмат или баллон? Дробь или картечь?

Востребованность запроса неслучайна. За последние пару лет вторжения в жилище с целью похищения и дальнейших пыток хозяев – увы, стали регулярными в нашей стране.

Итак, представьте себе. Ночь. Вы спокойно спите в своей постели. И вдруг – он. Тот самый пресловутый звон разбитого стекла. Глухой удар. Какая-то возня в коридоре. Голоса.

В одних трусах вы кидаетесь к сейфу – и замираете в муках выбора. Что же схватить? Верный дробовик? Надежный карабин? Мини-карабин под пистолетный патрон с коллиматором, лазерным целеуказателем и саундмодератором? Или все-таки травмат? Брать ли фонарь или включить в доме свет?..

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Стоп-стоп-стоп.

Если ваш план защиты дома начинается с сейфа, у меня для вас плохие новости.

Поздно пить боржоми, как говорил Остап Бендер, когда печень отказала.

Решать проблему вторжения в жилище с помощью оружия – это подбирать вопрос на готовый ответ. Решать задачу с конца, а не с начала. Бродить по дому в трусах и с дробовиком в руках – не самое полезное и умное времяпрепровождение.

Это как с приемами самообороны. "А что делать, если схватили за горло?" - сначала ответь на вопросы: кто это человек, почему он выбрал именно тебя, как он подошел так близко, и что ты делал все это время?!

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Вот что вы знаете о причинах этих звуков в ночи? Кто их издал? Нечаянно нагрянувшая в гости теща? Залетная стая наркоманов? Сосед-алкаш? Профессиональные бандиты с оружием?

Правильно.

Ничего вы о них не знаете.

Сколько их? Чем вооружены? Цель проникновения? Квартирная кража или разбойное нападение? Рассчитывали ли они застать вас дома – или это произошло случайно? Как долго они наблюдали за вашим домом? Какие подготовительные шаги уже предприняли? Они уже обрезали телефонный провод и включили глушилку мобильной связи? Выставили дозорных? Одеты ли они, в конце концов, в униформу полиции или другой силовой структуры?

Защита дома начинается не с сейфа.

Да, конечно, мой дом – моя крепость, castle doctrine и stand your ground, какое они имеют право вторгаться, я им ужо сейчас покажу, где моя двустволка!

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А если там 5-6 тренированных бойцов в бронежилетах и с "калашами"? Вашего мини-карабина они не испугаются. Могут и гранату закатить вам в комнату при попытке отстреливаться.

Защита дома начинается с анализа угроз. Кто и как может проникнуть в мой дом? Имели ли место подобные инциденты в радиусе пары километров за последние полгода? Чем закончились?

Защита дома начинается с укрепления периметра. Забор и калитка. Дверь подъезда и домофон. Решетки на окнах (а если пожар?) Камеры и сигнализация. Хорошая, не китайская, металлическая дверь.

Иногда вкрученная лампочка в подъезде и копеечная веб-камера, реагирующая на движение, оказывается полезнее полуавтоматического дробовика 12 калибра.

Лай собаки иногда куда страшнее клацанья затвором. Если, конечно, это не чихуахуа.

Защита дома – это заранее продуманная тактика поведения всей семьи сразу после неожиданной побудки от звона разбитого окна.

Это тревожный чемоданчик под кроватью. Это оружие и фонарь в быстром доступе. Это пути отхода, "комната паники", способы баррикадирования и резервные каналы связи.

Это подробный инструктаж всех членов семьи – кто где прячется, кто куда звонит и как себя ведет.

Это еще и четкое понимание того, как следует себя вести, если оружие все-таки было применено. Сесть за это у нас очень легко, а как писал Довлатов, люди сидят не за то, что сделали, а за то, как об этом рассказали.

Если вы хотите, чтобы ваш дом стал вашей крепостью, лучшим вашим оружием будут мозги, а не дробовик.

Сядьте и подумайте. Проанализируйте угрозы. Просчитайте риски. Найдите слабые места. Укрепите их. Прикиньте разные варианты событий. Потренируйтесь.

Защита дома – это комплекс мер по обеспечению безопасности вашей семьи и вашего жилища. Чем больше вы об этом думаете, тем меньше шансов, что именно ваш дом выберут мишенью.

Сейф с оружием – это важный, но не единственный элемент этой системы. Если дошло до применения оружия, значит на фазе анализа угроз, укрепления периметра, контрнаблюдения и прочих ступенек в построении системы безопасности были допущены серьезные ошибки.

Но такое тоже может произойти. И к этому надо быть готовым.

Життя бентежне.

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Автор
Антон ФарбАнтон Фарб
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Антона Фарба
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