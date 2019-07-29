"Какое мурло!" Украинцы набросились на Мосийчука из-за россиян

Народный депутат (внефракционный) Игорь Мосийчук заявил, что российские правоохранители недостаточно применили насилия к участникам масштабной акции в Москве 27 июля, чем вызвал гнев у украинцев.

"Удивляют меня же наши братья-украинцы. Весь вчерашний вечер лента пестрела словами соболезнования и поддержки по отношению к москвичам, которых била и задерживала российская полиция. А я скажу: мало били!" - написал он в Facebook.

По словам нардепа, если бы хоть десяток покалечили или даже убили, то этот "народец восстал бы против своего тирана Путина".

"Чем больше российские полицейские будут бить, калечить и убивать граждан РФ, тем быстрее в этой империи зла начнется кровавый бунт, и мы-украинцы получим шанс победить в войне и освободить оккупированные территории. Провокация! Репрессия! Революция! И прекратите вот эти завывания: "Они же люди". Им безразличны смерти и увечья украинцев на Донбассе, то почему мы должны жалеть их? Украинцы, достаточно быть терпилами! Время побеждать! Война, так война!" - заключил он.

Митинг в Москве Facebook Мосийчука

Пользователи не согласились с жестким мнением Мосийчука и призвали к состраданию.

"То есть надо убить ментам тех россиян, которые в свое время выходили в поддержку Украины? Какое же ты мурло!", "По-матерински мне очень и очень жаль тех избитых. Они чьи-то дети. Но если русские не начнут останавливать своего идола - это несет большую угрозу нашим детям", - отметили они.

"Игорь, а вы тиран, когда бьют, убивают, калечат, это не нормально! Везде нужен диалог! А кнутом можно добиться только чего-то временного", "При всем уважении, и какая бы там ни была власть, но желать убийства невинным людям несправедливо. Нужно искать другие методы. Хотя каждая революция требует жертв", - добавили комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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