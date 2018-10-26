Надо же, с прошлого года не снился, а тут слишком много раз вспоминала, видно, когда предыдущий пост писала …

Привычно бегу с Ленинской на остановку к Дому Техники вверх по улице, неизвестно с какого перепуга громко названной проспектом Пархоменко. Попутно отмечаю взглядом, что в последние теплые деньки осени в любимом "Па де Прованс" (часто встречалась с подругами, когда приезжала из Киева, здесь или в "Меланже") на летней площадке полно людей. Но мне некогда – я сегодня уезжаю домой. А до поезда нужно еще занести продукты и попрощаться с мамой, забежать к подруге за вещами и кустом хризантем, который она обещала мне выкопать.

На остановке полно людей и почему-то нет маршруток. Встречаю коллегу с завода – говорит, что уже минут 40 стоит. Сманиваю ее идти на Советскую, ленится. Стоим, разговариваем, ждем. И вдруг все замолкают, глядя в сторону "Красной площади" (помните, магазин там на углу был рядом с фотостудией). А вместо долгожданного 107-го медленно выезжает БТР, все замолкают. Подскочила на полметра, стряхнув с себя теплого сонного кота. Фу, слава Богу, всего лишь сон. Заснуть уже никак. Лежу и вспоминаю, как крымчане на "Кагоре" спросили – каким был наш Луганск. В масштабах Украины – обычным промышленным городом, не особенно интересным туристам. А для каждого из нас?

Для меня – первая любовь, конечно, - Острая Могила, городок ВВВАУШ. Сиреневые аллеи, высокие каштаны, старый парк, Дом Офицеров с белыми колоннами, моя 29-я школа. Прямая дорога среди высоких тополей к аэропорту, куда мы, втихаря от родителей, мотались на 166-м поесть мягкого аппаратного мороженого (в городе такого еще не было) и помечтать о дальних странах. Я и потом любила прилетать в наш маленький уютный аэропорт – сразу чувствовалось, что ты уже дома… Широкая аллея от танка к памятникам на Острой. Особенно, тот кусочек, где справа от аллеи густо росли березки. Я и потом всегда любила это место – и когда ходили на дачи к сотрудникам праздновать чей-нибудь ДР или праздник (там много было наших заводских дач), и, когда шли проведывать могилы родных на кладбище. Обратно возвращались через Видный, проходили мимо конной школы, любуясь на лошадей, и выходили на кольцо шестерки или на медгородок. А сколько раз, по первому клику, спонтанно собирались пестрой компанией на "Родничке"…

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Машинститут. Наверно, лучшие годы жизни – бесшабашные и веселые, с киноклубом, СТЭМом, классными преподами (тут везло – просто плеяда личностей), кипением страстей. С любовью – на всю жизнь, как оказалось. Потом он стал университетом, оброс новыми корпусами. А для нас все равно остался любимым машиком. Уже перед отъездом из Луганска я частенько забегала за подругой в четвертый корпус, проходя возле торжественного здания библиотеки (при нас ее еще не было) через сквер, высаженный нашими руками. Предвкушая, как устроим посиделки на ее большой веранде, увитой виноградом, среди разноцветных роз…

К кварталам, после военного городка, привыкала долго – любая новостройка не предусматривает удобств для людей, а луганская тем более. Хорошо, что хоть в один конец, утром на работу, можно было уехать с кольца 9-ки (какая радость была, когда трамвайные пути дотянули до квартала Дзержинского). Обратно уже хуже – такие толпы на остановках возле завода, никуда не влезешь, хоть и "Икарусы" двойные с гармошкой ходили, и трамваи дополнительные только до кольца завода. А вот нашу третью проходную с ее маленькими тепловозиками на площади все равно вспоминаю тепло. И ДК Ленина во время новогодних праздников, и наши вечера там – особенно во время перестройки, в теплом разноцветном оазисе, среди неуютного холодного города.

Я часто к свекрови на Ленинскую ходила пешком с завода по старым улочкам мимо ДК. И всегда хотела, чтобы и у нас в Луганске был кусочек старого города, с пешеходной улицей; с маленькими, стилизованными под старину, кафешками; с какими-нибудь смешными трогательными скульптурами. Данилов начал, было, приводить в порядок Карла Маркса, Ленинскую, Почтовую - отремонтировали фасады, повесили таблички со старыми названиями. Но его быстро "съели" и начинание забросили. Увы, кроме Шевченко и Данилова, все остальные руководители город не любили – досиживали до пенсии, делали карьеру, набивали карманы, латали дырки, - что угодно, только не развивали и не любили. Хотя спроектирован Луганск был грамотно, все, что нужно для нормальной жизни там было (и театры, и цирк, и ВУЗы, и заводы, и НИИ, и шикарные - для такого размера города - вокзалы и аэропорт).

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Не было никогда только одного – заботы и внимания к людям. Может, поэтому, мы, привычные к очередям и преодолению трудностей, так же привычно агрессивны, где надо, и где не надо. Дончане, впрочем, тем же страдают. Когда-то и их город не сильно отличался по удобству жизни от нашего, разве что размерами и терриконами посреди города. Соперничали, у кого роз больше. Перед войной разница уже была разительной. Им Ахметов-сотоварищи успел построить рай по-донбасски, "по-богатому": с шиком дорогих магазинов и ресторанов, с роскошными новоделами жилых домов и церквей, с артефактами нового времени (пусть это статуи кобзона и бубки, пальма Мерцалова, парк с коваными фигурами, но это лично их, дончан - то, что есть только у них), со стадионом и аэропортом, хорошими дорогами и четкой работой коммунальных служб.

Если честно, я надеялась, что "суровые донецкие шахтеры" все-таки массово поднимутся и сметут заезжих гастролеров, когда они покусились на святое, стоптав по незнанию флаги ФК "Шахтер". Увы, предпочли молча смотреть, как захлебываются кровью отчаянные донецкие евромайдановцы. Результат налицо. Конечно, для заезжих лаптеногих и такой Донецк – столица, но сравнивать с довоенным жалко и больно даже мне, не говоря уже о тех, кто его любит…

А к кварталам со временем привыкла, хотя с мелкими детьми там было трудновато. Зато школа наша восемнадцатая была, на мой взгляд, одной из лучших в городе на тот момент: большая, с двумя спортзалами (один для гимнастики и танцев, с зеркалами и поручнями), школьным стадионом, бассейном (плавание было обязательным), с филиалом музыкалки, с десятком кружков и спортивных секций. А главное – рядом с домом, не надо было отпрашиваться, чтобы везти ребенка на танцы, рисование, вокал и т.д. и т.п. Потом мы еще пару раз переезжали. Любили последний, круглый и уютный двор на кв. Дружбы рядом с парком, где сначала было приятно – с коваными низкими фонарями; клумбами; любимыми скульптурами лошади с жеребенком, на которые забирались дети всех возрастов; Аленушки над ручьем; перголой; фонтаном; детскими качелями и даже лодочками в небольшом пруду.

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Перед войной через разоренный парк с кучей неопрятных пивнушек старалась проходить быстро. Не понимаю, почему ничего не береглось и не поддерживалось – ведь парков было так мало. Сад 1 мая, в детстве моих детей бывший таким ярким и интересным, с лебедями в пруду, веселыми скульптурками на всех аллеях (один ослик с корзинками-клумбами на боках чего стоил; а павлин с ярким хвостом, а глазастый жираф!), кучей аттракционов, автодромом. Перед войной он тоже стоял в запущении. Хорошо было в нашем заводском профилактории в Зеленой Роще, особенно, когда поднялись молодые деревца возле него и "Ворошиловца". И там тоже все зависело от личности – Виктор Никифорович Уразовский так любил свое детище, что это тепло и забота передавались нам всем.

Но в профилактории мы бывали не так уж часто. А заводская база отдыха на берегу Донца под высокими серебристыми тополями - практически у нас в огороде. Там у малых были свои любимые уголки с качелями-каруселями, а адреса запоминали по раскрашенным домикам: у Мальвины (на домиках ЦЗЛ) или у русалки (на ТМЦ). Когда они были маленькими, мы не отпускали их одних, водили сами. Пока они катались и бегали, можно было передохнуть от бесконечных сельхозработ. Так классно сидеть в летней кружевной тени под меланхолические песни иволг. Казалось тогда, что "жизни впереди - так много, как небес. И будет светлого – в запас, а темного – в обрез".

А на самом деле она так быстро проходит. И многого, о чем я вспоминаю, уже нет. Или остались только руины и запустение. Заросшие трамвайные рельсы. Заминированный лес. И пыточная Бетмена вместо третьей общаги.

Цените то, что имеете. Наслаждайтесь каждым днем. Любите жизнь - и себя в ней.