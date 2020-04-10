В 80-е годы СССР придумали много культовых игр и игрушек, на которых воспитывалось не одно поколение. Они пользовались огромной популярностью, так как альтернативы у советских детей не было.

Такие предметы для развлечений отличались своей суровостью, габаритами и соцреалистическим дизайном, выдерживали огонь, воду, медные трубы и даже повышенную детскую любознательность. Именно поэтому служили и оставались любимыми надолго, пишет портал Locals.

В целом же игрушки тех времен условно можно было поделить на советские и заграничные, для мальчиков и девочек, забавы или коллекционирования, а также исключительно "пацанские" девайсы и гаджеты.

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"За рулем"

Это был вращающийся диск, изображавший закольцованную дорогу, по которой двигался автомобильчик с магнитом. Цель игры – держать авто строго на проезжей части, вписываясь в повороты и проезжая под мостами. Внешнее кольцо дороги было более простым, а внутреннее требовало повышения уровня.

"Педальные" автомобили

Такая игрушка давала возможность прокатиться на почти настоящем одноместном автомобиле на педальной тяге. Устройство имело рабочие фары, задние габариты, рулевое управление, съемное ветровое стекло, а также открывающийся багажник и капот с бутафорским двигателем.

Модельки

Металлические модели настоящих автомобилей в масштабе 1:43 были для советских мальчиков объектом повышенного желания. У машинок открывалось все: под капотом находился двигатель, в багажнике – полноценная запаска, сиденья откидывались, а в некоторых моделях даже открывались стекла. И хотя модельки не предназначались для активных детских игр, а лишь для коллекционирования за стеклом, рано или поздно из серванта они все же перемещались на пол и теряли свой статус, участвуя в играх наравне с пластмассовыми и алюминиевыми "представителями". Примечательно, что в СССР отдельным модельным рядом шла военная техника: БТРы, тягачи, грузовики и танки.

Вертолет

Игрушка состояла из двух частей: непосредственно вертолет и что-то на подобии рукоятки со стартером. Летательный аппарат насаживался на это приспособление, потом нужно было дернуть стартер, лопасти его раскручивались, и вертолет взлетал. Правда, система его управления быстро приходила в негодность, игрушку приходилось "реанимировать" кто как мог.

locals.md

"Умка"

Эта машинка умела не просто ездить: наталкиваясь на препятствия, она отворачиваться от них и не падала со стола. Зато, ощупывая край, настойчиво искала, где можно проехать.

locals.md

"Луноход"

Это был вездеход на батарейках, но управлявшийся не по радио или проводам, а с помощью встроенного пульта. Умел ездить вперед, назад, поворачивать на заданный угол, мигать, сигналить и запускать снаряд. Всего в память помещалось 16 действий.

"Перекресток"

Такая себе металлическая крестовина, к которой присоединялись два металлических жгута, образуя восьмерку. Из нее торчали две фишки, а по согнутым проводам гонялись две машинки. Одна из них, заезжая на перекресток, втыкались в фишку, таким образом сдвигая противоположную и позволяя второй машинке ехать. И так до окончания завода.

locals.md

Водяная ракета

В пластмассовую ракету наливалась вода, потом девайс долго и упорно накачивали обычным велосипедным насосом. Последний служил и стартовой площадкой. В результате ракета летела выше опоры линии высоковольтных передач, а внизу стоял мокрый, но счастливый школьник.

locals.md

Конь

Был сделанный из прочнейшей советской пластмассы. Копыта у него были подкованы литыми белыми дисками с резиной. Интересно, что в основании холки было кольцо, потянув за которое, лошадка издавала ржание.

Конструкторы: металлический, "Полет", "Архитектор" и "Собери зверей и птиц"

Благодаря первому, соединив несколько комплектов, можно было собрать дивную машинку, кран или паровозик. Из второго, не смотря на авиационное название, тоже можно было сделать практически все.

"Архитекторов" было несколько видов, каждый из которых был круче предыдущего, но все они определенно развивали фантазию и закладывали азы правильного строительства. Можно было построить все: от избушки до стандартной многоэтажки и даже микрорайона. Присутствовали также деревья высотой два сантиметра, эстакады, арки и прочие занимательные штуки.

А последний представлял собой плоские кусочки пластмассы разнообразной формы с надрезами. Вставляя детали в надрезы, можно было "создавать" животных.

Набор "Юный химик"

Содержал нагревательный прибор, пробирки, пару реактивов, индикаторные бумажки, кислоту, магний и реторту. Можно было делать много интересных штук по школьной программе или факультативно.

Пистолет-вертушкомет "Полет"

Футуристического вида пистолет с пружиной внутри. Заряд в виде пропеллера на штырьке вставлялся, крутился на несколько щелчков против хода и очень энергично вылетал после нажатия на спусковой крючок.

Пистолет-хлопушка и пистоны

Было два варианта: с кольцевыми пистонами и бумажной лентой. Но суть сводилась к одному: на пистоне размещался заряд, ударяя по которому курок вызывал оглушительный звук.

Пистолет со стрелой-присоской и сабли

Разновидностей первого насчитывалось великое множество, но суть была одна: в дуло пистолета засовывалась стрела с присоской, которая при нажатии на спуск летела в цель. Пластмассовые сабельки ничем, помимо цвета, особо не отличались, но были, наверное, у всех советских парнишек.

locals.md

Бегемотики

Принцип игры: заполненный водой пластмассовый цилиндр с кнопкой внизу и резиновой крышкой вверху, а внутри лежит вмурованный бегемот с подвижной верхней челюстью и плавали шарики. При нажатии на кнопку шарики подбрасывались вверх, а пасть бегемота открывалась. Цель: накормить животное как можно большим количеством шариков. Были еще вариации с дельфином и колечками.

locals.md

Лягушка

Представляла собой пластмассовую зеленую жабу с пружиной внизу. Последнюю сжимали, надавливая на лягушку, и конструкция удерживалась присоской. Через какое-то время та ослабевала, и пружина распрямлялась, подбрасывая лягушку высоко вверх.

Пластмассовые звери и шагающие игрушки

Первые "прибыли" из Чехословакии, цвет большинства зверушек колебался от черного, коричневого и рыжего до кислотно-зеленого. У тех, что шагали было все просто: ступни у зверьков были выдвинуты, что позволяло им качаться из стороны в сторону.

Морской бой

Был механический и электронный, детишки рады были иметь в колекции и тот, и другой.

locals.md

Электровикторина

Девайс представлял собой толстую картонку, на которую была наклеена фольга и по ней разведены толстые контактные дорожки. Сверху на фольгу клалась бумажка, разделенная на квадратики. В них были вопросы и ответы (или картинки). Цель – ответить на вопрос и приложить контакт к фольге через отверстие в соответствующем квадратике. В случае правильного ответа загоралась лампочка.

Настольные спортигрушки

Хоккей был популярнейшим в СССР видом спорта, и такая игрушка была желанным подарком ребенку. Имелся также настольный футбол, баскетбол и даже боулинг.

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"Веселая карусель"

Это была простейшая настольная "рулетка". Использовали "казино" по назначению, играя на аутентичные или нарисованные деньги.

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Фильмоскоп или диафильмы

На пленке имелись картинки, а под ними текст. Получалось, будто-бы смотришь мультик, только с очень медленной скоростью. При этом существовал девайс, похожий на мини-кинокамеру, внутри которой находилась микропленка. Вращая ручку, можно было просмотреть отрезок мультфильма длиной 15-30 секунд.

locals.md

Стереоскоп

Это было что-то типа бинокля, в который заряжались картонные носители с десятком пар картинок – чаще всего раскадровка советских кукольных мультфильмов. Девайс не имел механических частей и поэтому жил дольше фильмоскопов.

locals.md

Выжигатель

Кроме украшения разделочных досок к празднику, можно было выжигать по парте, балконной двери, подоконнику, автомобилю, бумаге, пластмассе и даже тонкому металлу. В общем, дети повзрослее придумывали ему различное применение.

Кубик-рубика и головоломка "Змея"

В СССР существовали треугольные и цилиндрические модификации культовой головоломки. А "змейку" можно было складывать в различные композиции.

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Лабиринты

Существовали одноуровневые лабиринты с прозрачной крышкой и многоуровневые – в виде наглухо запаянного стеклянного кубика, шарика или цилиндра.

Калейдоскоп

В причудливые узоры, собиравшиеся из стеклышек, можно было смотреть вечно.

locals.md

Волшебный экран

С внутренней стороны экран был покрыт серебристым порошком, по которому чертились бороздки. Одна из головок на панели отвечала за вертикальное рисование, другая – за горизонтальное. При одновременном их вращении можно было изобразить и что-то высокохудожественное. Стирались рисунки энергичным встряхиванием. При этом в прилагаемом каталоге встречались картинки, которые нереально было нарисовать без отрыва пера, что вызывало нарекания в адрес разработчиков.

locals.md

Электронные игры

Волк ловит яйца – была самой популярной. Разновидностей же таких игр было несколько, и их хотел каждый ребенок – хотя бы одолжить на вечер или часок.

Куклы

Игрушки для девочек в СССР со временем особо не менялись: те же куклы, пупсы, коляски, ванночки, наборы посуды, пластиковые ножницы и расчески, бумажные выкройки платьиц, закрепляемые на бумажных же фигурках, и т. д.

locals.md

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о знаковых вещах времен СССР, которые возвращают в детство.