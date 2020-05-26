В Советском Союзе, в отличие от современности, не было принято спрашивать о том, что подарить ко дню рождения, свадьбе, юбилею или любому другому празднику.

Тогда, за редким исключением, считалось неудобным заказывать себе презент, как и преподносить юбиляру деньги. Поэтому подарок всегда был сюрпризом и в радость, особенно, во времена дефицита.

Расскажем подробнее о том, какие подарки и к какому торжеству дарили люди друг другу в СССР, и какие из них ценились больше всего.

Подарки в СССР

Например, очень распространенным подарком для советских женщин были отрезы тканей на платья. Причем, какой удавалось купить, тот представительнице прекрасного пола и дарили. Понравится или нет он ей – это уже был второстепенный вопрос. Однако раньше женщины очень часто шили себе недорогие, но модные на тот момент платья.

Женщинам дарили отрезы тканей для пошива платья

Также часто дарили в СССР сервизы. Так, чайные или столовые презентовали к юбилею, свадьбе или в общем значительному торжеству, а на рядовой день рождения или 8 марта – чайную пару. Такой подарок был недорогим, но для того, кому дарили, приятным и нужным.

Простой сервиз в горошек и дорогой кобальт

Еще привычными подарками были для мужчин – одеколон, а для женщин – духи и помада. Здесь так же не слишком заморачивались над тем, понравится человеку аромат и цвет или нет.

Одеколон "Саша" и духи "Наташа", а также другая косметика из СССР

Еще в СССР, как впрочем и сейчас, любили дарить книги. Это был интересный и интеллектуальный подарок. И даже несмотря на то, что в 80-е годы наблюдался дефицит, когда люди собирали макулатуру и книги приобретали на полученные талоны, многим удавалось собирать в доме большие библиотеки, которые хранятся до сих пор.

В СССР любили дарить книги

Отдельно нужно вспомнить о статуэтках. Они были отличного качества, а также любимы в народе, поэтому их покупали и себе, и в подарок друзьям.

Статуэтки в СССР покупали себе и на подарок

Также популярным предметом дарения был хрусталь. Например, на производствах при чествовании передовиков и ветеранов труда вазы из хрусталя дарили словно награду, вместе с почетной грамотой или благодарностью.

Хрусталь был популярным предметом дарения в СССР

Нередко презентовали в СССР и картины, тоже не удосуживаясь спросить, нужен ли такой предмет в доме тому, кому его дарят. Хотя чаще всего такой подарок радовал по-настоящему.

Картины времен СССР

Почти как сейчас, в Союзе излюбленными подарками были наборы постельного белья или полотенца – они всегда находили свое применение в семье.

Наборы постельного белья или полотенца были излюбленными подарками в СССР

А бабушкам любили дарить хлопковые или трикотажные ночнушки, а еще пуховые платки или шерстяные кофты.

Подарки "для бабушек"

Что интересно, но для кого-то это может быть и печально, но многие такие подарки сегодня активно продают на блошиных рынках, а также аукционах антиквариата, причем, порой "отхватывая" за них немалые деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут купить или продать фотоаппараты, приставки, монеты и даже игрушки времен СССР по ценам, которые в разы выше изначальной стоимости.