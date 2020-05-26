Главная Новости
26 мая • обновлено в 04:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Какими были популярные подарки в СССР. Фото

853
Читать материал на украинском

В Советском Союзе, в отличие от современности, не было принято спрашивать о том, что подарить ко дню рождения, свадьбе, юбилею или любому другому празднику.

Тогда, за редким исключением, считалось неудобным заказывать себе презент, как и преподносить юбиляру деньги. Поэтому подарок всегда был сюрпризом и в радость, особенно, во времена дефицита.

Расскажем подробнее о том, какие подарки и к какому торжеству дарили люди друг другу в СССР, и какие из них ценились больше всего.

Подарки в СССР

Подарки в СССР

Например, очень распространенным подарком для советских женщин были отрезы тканей на платья. Причем, какой удавалось купить, тот представительнице прекрасного пола и дарили. Понравится или нет он ей – это уже был второстепенный вопрос. Однако раньше женщины очень часто шили себе недорогие, но модные на тот момент платья.

Женщинам дарили отрезы тканей для пошива платья

Женщинам дарили отрезы тканей для пошива платья

Также часто дарили в СССР сервизы. Так, чайные или столовые презентовали к юбилею, свадьбе или в общем значительному торжеству, а на рядовой день рождения или 8 марта – чайную пару. Такой подарок был недорогим, но для того, кому дарили, приятным и нужным.

Простой сервиз в горошек и дорогой кобальт

Простой сервиз в горошек и дорогой кобальт

Еще привычными подарками были для мужчин – одеколон, а для женщин – духи и помада. Здесь так же не слишком заморачивались над тем, понравится человеку аромат и цвет или нет.

Одеколон "Саша" и духи "Наташа", а также другая косметика из СССР

Одеколон "Саша" и духи "Наташа", а также другая косметика из СССР

Еще в СССР, как впрочем и сейчас, любили дарить книги. Это был интересный и интеллектуальный подарок. И даже несмотря на то, что в 80-е годы наблюдался дефицит, когда люди собирали макулатуру и книги приобретали на полученные талоны, многим удавалось собирать в доме большие библиотеки, которые хранятся до сих пор.

В СССР любили дарить книги

В СССР любили дарить книги

Отдельно нужно вспомнить о статуэтках. Они были отличного качества, а также любимы в народе, поэтому их покупали и себе, и в подарок друзьям.

Статуэтки в СССР покупали себе и на подарок

Статуэтки в СССР покупали себе и на подарок

Также популярным предметом дарения был хрусталь. Например, на производствах при чествовании передовиков и ветеранов труда вазы из хрусталя дарили словно награду, вместе с почетной грамотой или благодарностью.

Хрусталь был популярным предметом дарения в СССР

Хрусталь был популярным предметом дарения в СССР

Нередко презентовали в СССР и картины, тоже не удосуживаясь спросить, нужен ли такой предмет в доме тому, кому его дарят. Хотя чаще всего такой подарок радовал по-настоящему.

Картины времен СССР

Картины времен СССР

Почти как сейчас, в Союзе излюбленными подарками были наборы постельного белья или полотенца – они всегда находили свое применение в семье.

Наборы постельного белья или полотенца были излюбленными подарками в СССР

Наборы постельного белья или полотенца были излюбленными подарками в СССР

А бабушкам любили дарить хлопковые или трикотажные ночнушки, а еще пуховые платки или шерстяные кофты.

Подарки "для бабушек"

Подарки "для бабушек"

Что интересно, но для кого-то это может быть и печально, но многие такие подарки сегодня активно продают на блошиных рынках, а также аукционах антиквариата, причем, порой "отхватывая" за них немалые деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут купить или продать фотоаппараты, приставки, монеты и даже игрушки времен СССР по ценам, которые в разы выше изначальной стоимости.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Тег
СССР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги