Какими будут осень и зима 2020 в Украине: метеоролог дала прогноз

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 года будут теплее обычного, а метеорологическое лето продлится еще месяц.

Об этом рассказала в интервью УНИАН начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. Кроме того, по ее словам теплее будет и зима – вероятность того, что она будет суровой – меньше 10%.

"Осень будет уже традиционно теплее обычного. Лето продлится до конца сентября. Вероятность того, что зима будет суровой – меньше десяти процентов. Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", – рассказала Адаменко.

Как отметила метеоролог, из-за изменений климата жара и засуха становятся все более катастрофическими для Украины. Сейчас в Украине периоды сильной жары меняются рекордными ливнями, участились смерчи. По ее словам, такие события можно назвать климатическим шоком.

Она добавила, что климатические зоны в Украине смещаются на север. Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь.

"Очень много сейчас экстремальных погодных явлений. Они и раньше наблюдались, но теперь повторяются чаще, нехарактерные для своего развития сезона и не в свойственных им территориях", – добавила Адаменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые отмечают, что на Земле неумолимо меняется климат.