В сети показали дефицит позднего СССР: огромные очереди и пустые прилавки
В сети поделились историческими снимками пустых прилавков и очередей за продуктами, ставших следствием товарного дефицита в СССР.
Фото, которые опубликовал Telegram-канал History Porn, относятся к 1990 году. "Хроника изобилия, 1990 год", – говорится в ироничной подписи к фотографиям.
Как известно, товарный дефицит сопровождал Советский Союз практически все время его существования. Особенно остро проблема проявилась в последние годы, когда плановая экономика СССР полностью изжила себя.
Так, к 1990-му году дефицитными в стране оказались самые разные товары, такие как мясо, вареная колбаса, какао, кофе, сгущенка, сливочное масло, импортные и отечественные фрукты, шоколад, сигареты, алкоголь, одежда, туалетная бумага, лекарства, мебель, бытовая техника, автомобили и т.д.
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