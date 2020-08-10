В сети показали дефицит позднего СССР: огромные очереди и пустые прилавки

Анна Паскевич Общество 03:12, 10.08.2020

В сети поделились историческими снимками пустых прилавков и очередей за продуктами, ставших следствием товарного дефицита в СССР.

Фото, которые опубликовал Telegram-канал History Porn, относятся к 1990 году. "Хроника изобилия, 1990 год", – говорится в ироничной подписи к фотографиям.

В сети поделились историческими снимками дефицита в СССР
Скриншот

Как известно, товарный дефицит сопровождал Советский Союз практически все время его существования. Особенно остро проблема проявилась в последние годы, когда плановая экономика СССР полностью изжила себя.

Так, к 1990-му году дефицитными в стране оказались самые разные товары, такие как мясо, вареная колбаса, какао, кофе, сгущенка, сливочное масло, импортные и отечественные фрукты, шоколад, сигареты, алкоголь, одежда, туалетная бумага, лекарства, мебель, бытовая техника, автомобили и т.д.

Одежда "с машины" в СССР
Фото: Telegram / History Porn
Дефицит в СССР
Фото: Telegram / History Porn
Товарный дефицит в СССР
Фото: Telegram / History Porn
Пустые прилавки в СССР
Фото: Telegram / History Porn
Очередь в СССР
Фото: Telegram / History Porn
Очередь в магазине в СССР
Фото: Telegram / History Porn
Пустые витрины в магазине, СССР, 1990 год
Фото: Telegram / History Porn
Пустые мясные прилавки в СССР
Фото: Telegram / History Porn
Очередь и пустые полки в СССР
Фото: Telegram / History Porn
Запасы дефицитных товаров в СССР
Фото: Telegram / History Porn

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сравнили девушек в США и в СССР в 80-х годах: показательное фото.

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