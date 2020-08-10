В сети показали дефицит позднего СССР: огромные очереди и пустые прилавки

Фото относятся к 1990 году. Фото: Telegram / History Porn
В сети поделились историческими снимками пустых прилавков и очередей за продуктами, ставших следствием товарного дефицита в СССР.
Фото, которые опубликовал Telegram-канал History Porn, относятся к 1990 году. "Хроника изобилия, 1990 год", – говорится в ироничной подписи к фотографиям.
В сети поделились историческими снимками дефицита в СССР Скриншот
Как известно, товарный дефицит сопровождал Советский Союз практически все время его существования. Особенно остро проблема проявилась в последние годы, когда плановая экономика СССР полностью изжила себя.
Так, к 1990-му году дефицитными в стране оказались самые разные товары, такие как мясо, вареная колбаса, какао, кофе, сгущенка, сливочное масло, импортные и отечественные фрукты, шоколад, сигареты, алкоголь, одежда, туалетная бумага, лекарства, мебель, бытовая техника, автомобили и т.д.
Одежда "с машины" в СССР Фото: Telegram / History Porn
Дефицит в СССР Фото: Telegram / History Porn
Товарный дефицит в СССР Фото: Telegram / History Porn
Пустые прилавки в СССР Фото: Telegram / History Porn
Очередь в СССР Фото: Telegram / History Porn
Очередь в магазине в СССР Фото: Telegram / History Porn
Пустые витрины в магазине, СССР, 1990 год Фото: Telegram / History Porn
Пустые мясные прилавки в СССР Фото: Telegram / History Porn
Очередь и пустые полки в СССР Фото: Telegram / History Porn
Запасы дефицитных товаров в СССР Фото: Telegram / History Porn
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