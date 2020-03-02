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2 марта • обновлено в 08:14
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Каким будет март-2020 в Украине: синоптик подтвердил аномальный прогноз

2.5т
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Март-2020 в Украине будет аномально теплым и с осадками в пределах нормы.

Такой прогноз дал синоптик Виталий Пострыгань на своей странице в Facebook. "Не надо забывать, что март – один из наиболее переменчивых месяцев весны. Ему свойственны как зимние, так и весенние черты", – написал он.

В связи с этим, пояснил метеоролог, заморозки в этот период – обычное явление.

Погода в марте в Украине

Погода в марте в Украине

"Среднемесячная температура воздуха прогнозируется + 3,5° (при норме + 0,4°), количество осадков 30 мм (при норме 33 мм)", – спрогнозировал Пострыгань.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в марте 2020 года в Украине вызвала споры между синоптиками, так как некоторые из них дали уж слишком разные прогнозы.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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