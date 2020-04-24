"Каких реформ нам еще не хватает?" У Шустера обсудят ситуацию с коронавирусом в Украине

В пятницу, 24 апреля, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" политики и эксперты обсудят ситуацию с коронавирусом в Украине и экономические последствия пандемии.

Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline (чтобы посмотреть программу, поскролльте новость вниз).

Темой эфира станет вопрос: "Каких реформ нам еще не хватает?"

Эксперты попытаются ответить на такие вопросы:

Когда, наконец, страна пройдет пик заболеваемости?

Какие реформы ждать Украинской во время кризиса?

Президент не ворует, но поступления в бюджет уменьшаются, то где же скрывается коррупция?

Среди гостей студии:

Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко";

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+";

Александр Соколовский, владелец компании "Текстиль-Контакт";

Сергей Комисаренко, председатель рабочей группы при НАН Украины по проблемам (последствий) распространение коронавируса в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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