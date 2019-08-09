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"Какие вы долбо*бы!" Соколова разнесла пропаганду террористов "ДНР"

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Украинская журналистка Янина Соколова жестко раскритиковала методы зомбирования населения временно оккупированных территорий Донбасса террористами.

В частности, она высмеяла отмечание в псевдореспублике года русского языка и разгромила оккупантов за то, что они пытаются завладеть умами подростающего поколения. Яркий троллинг им она устроила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В образе ребенка телеведущая показала, как боевики влияют на сознание малышей. Для этого она объяснила значение слов из пропагандистской передачи террористов о русском языке, примерами из реальной жизни "ДНР".

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Пока все дети на каникулах, дети в "ДНР" под облучением. В "ДНР" продолжается год русского языка. Это было бы смешно, если бы от этого не страдали наши украинские дети, которые живут на оккупированной территории под игом этих адских филологов. Аффирмация – это когда по телевизору вместо мультиков повторяют – в Украине "бандеровцы", в Украине "каратели". И тогда можно стрелять по нашей школе, и все будут думать, что это "бандеровцы", – с сарказмом говорит Соколова, намекая на ложь и преступления боевиков.

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Объясняя значение слова "конспирология", она сделала отсылку к тому, что украинцы, оказавшиеся в оккупации, в глубине души устали от мифов, навязываемых Россией, и ждут своих защитников.

"А правда, что "Метро" разворовали рептилоиды? Скорее бы к нам пришли мангусты из 72 механизированной бригады!" – шутит журналистка.

В конце программы Соколова объяснила значение термина "кабала", напомнив зрителям, что участие жителей Донбасса в "референдуме" террористов и дальнейшие последствия как раз являются ярчайшей иллюстрацией этого понятия.

"Мой мишка у меня сейчас в кабале. Потому что он сам проголосовал за это на "референдуме". Поэтому я его буду любить и защищать (на видео Соколова отрывает игрушке голову. – Ред.). Чтобы вам, дяденька, наглядно показать, какие вы долбо*бы", – обратилась она к оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова спародировала нелепые фейки террористов "Л/ДНР" о ВСУ и заявила, что защитники якобы имеют секретную лабораторию по изготовлению уникального "биологического оружия".

Также она высмеяла бредовый фейк террористов "ЛНР" о том, как бойцы ВСУ якобы заставляли жителей оккупированных территорий топтать флаг псевдореспублики.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
ДНР
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
это не журналистика это проста шавка
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CARGO 100
CARGO 100
"... и разгромила оккупантов ..."
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