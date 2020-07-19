Какие тесты на COVID-19 делают в Украине и чем отличаются: врач сделала подробный анализ

Диагностика короавируса с помощью экспресс-тестов, методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа, которую делают в Украине, значительно отличается и иногда дает разные результаты.

Об этом рассказала медик из Закарпатской областной клинической больницы имени А. Новака Оксана Цимбота. На своей странице в Facebook она опубликовала разъяснение относительно тестов.

"Экспресс-тест к COVID-19, материал – кровь из пальчика, маленький коль, и вы знаете, болеете ли коронавирусом, в течение 1 месяца. Показывает: IgG – хроническая и IgM – острая фаза иммунитета", – пояснила она.

По словам врача, плюсом быстрого теста на определение возбудителя является результат за 5 мин. В то же время среди минусов она указала возможность возникновения ошибки в процентном соотношении относительно страны, которая изготовила тесты, и в самом проведении – он не является достоверной причиной для установления диагноза.

Тесты на коронавирус (Facebook Оксана Цимбота)

Материалом для теста на коронавирус с помощью иммуноферментного анализа, добавила Цимбота, есть венозная кровь. Она отметила, что при нем IgG – антитела хронической фазы позволяют узнать:

болел ли человек бессимптомно;

выработал ли иммунитет антитела, если все же пациент болел COVID-19;

есть ли подтвержденный диагноз COVID-19 или были схожие симптомы с 14-го дня от появления первых симптомов;

при наличии антител человек может быть донором плазмы крови для тех, которые болеют острой формой коронавируса.

"IgA – антитела сверхострой фазы болезни позволяют сказать, что на момент обследования организм находится в процессе борьбы с вирусом. Такой анализ для людей, которые имеют симптомы, или для тех, у кого подтвержден коронавирус путем ПЦР-тестирования", – объяснила медик.

Тесты на коронавирус отличаются результатам (Facebook Оксана Цимбота)

Она также добавила, что IgM – антитела острой фазы появляются в организме на 4-7 сутки, а через 14-20 дней исчезают. Они позволяют установить активный диагноз COVID-19. Такой тест используют для оценки динамики заболевания и по количеству антител можно говорить, как давно болеет человек.

Правда, отметила Цимбота, тест-система направлена только на возбудителя 2019 года, и погрешность в таких тестах тоже возможна, хотя и невысокая.

"Нет смысла сдавать отдельно эти антитела, если вы хотите узнать, болеете ли сейчас", – говорит врач.

По ее словам, тест на корнавирус с помощью полимеразной цепной реакции является наиболее точным анализом для постановки диагноза или его опровержения. Он показателен с первых дней заболевания.

"Поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, он может долго быть на слизистых носо-ротоглотки, где его и диагностируют", – пояснила она.

Для проведения ПЦР-теста, напомнила медик, используют мазок из носа и задней стенки глотки. Это актуально для:

тех, у кого подтверждено COVID-19 экспресс-тестом;

того, кому коронавирус диагностирована путем ИФА к IgM или IgA;

тех, кто имел контакт с больным COVID-19 (а это на расстоянии менее 1,5 метра, и по времени более 15 мин без средств защиты);

пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония;

людей в предоперационный период, поскольку известны случаи бессимптомного носительства вируса;

получения справки на санаторно-курортное лечение;

получения справки для перелета в другую страну.

Пост врача (Facebook Оксана Цимбота)

Продолжение поста врача (Facebook Оксана Цимбота)

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