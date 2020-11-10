Какие плановые операции разрешили в Украине: объяснение Минздрава

В Украине будут проводить госпитализации только ургентных больных, а перечень проводимых операций утвержден постановлением Министерства здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в больницы будут доставлять больных, состояние которых определено критериям Постановления Кабмина №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Кроме того, в больницах запрещено проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов

оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным

оказания медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями

оказания паллиативной медпомощи в стационарных условиях

оказание плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей

Как сообщал OBOZREVATEL, с 9 ноября все больницы в Украине прекращают принимать больных на плановые операции и госпитализации из-за пандемии.