Какие области Украины в лидерах по коронавирусу: тенденция изменилась

По состоянию на утро 7 мая регионами-лидерами по количеству больных коронавирусом COVID-19 в Украине стали Одесская, Черновицкая и Днепропетровская области.

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Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Озвученная им статистика свидетельствует о том, что Киев и некоторые западные области вышли из перечня мест наибольшего прироста зараженных (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине DW

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской и Черновицкой области – по 63 случая, а также в Днепропетровской области – 56", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подтвержден уже 13 691 случай инфицирования COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.

Напомним, Житомирский областной лабораторный центр заявил, что в период с 7 по 9 мая не будет принимать от медучреждений образцы крови для проведения ПЦР-тестов на коронавирус из-за сильной загруженности.

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