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2 октября • обновлено в 11:21
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"Какие нах*й выборы?!" Украинский блогер разнес "формулу Штайнмайера" и указал на опасность

6.1т Читать материал на украинском

В случае проведения выборов на территории в ОРДЛО есть риск победы пророссийских сил.

Об этом в Facebook рассказал блогер Роман Шрайк, комментируя подписание Украиной "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

"Какие нах*й выборы?! Даже в контролируемых районах Донецкой и Луганской областей на недавних парламентских выборах победила прокремлевская (партия) "Оппозиционная платформа – За жизнь". Подумайте, кто победит там, где 5 лет (на самом деле куда больше) шарашила по мозгам российская пропаганда", – написал он.

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Шрайк подчеркнул, что после проведения выборов Украине нужно будет содержать "наследников гиви-моторол".

"А содержать придется, денежки польются теперь не из российского бюджета, а из нашего. И мы получим два троянских коня (или две гири на ногах, если угодно) за свой счет", – добавил он.

Блогер считает, что после деоккупации около 5 лет не должно быть никаких выборов на территории ОРДЛО, чтобы "выветрить российскую пропаганду".

"Да, я знаю, что в Минских соглашениях предусмотрены выборы. Но эти соглашения заключались не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы остановить бойню. И с этой своей функцией они полностью справились. План был прост – ждать, пока в России переформатируется власть, чтобы вернуть Донбасс на наших условиях. Но (горькая ирония!) власть переформатировалась у нас, и теперь мы слышим радость президента, желающего вернуть Донбасс на условиях Путина", – отметил Шрайк.

Пост блогера меньше чем за сутки собрал почти шесть тысяч лайков, свыше сотни комментариев и тысячи репостов.

Пользователи сети активно комментировали написанное, отмечая опасность в подписании "формулы Штайнмайера".

"Ну, в общем все так, только альтернатива лишь одна – отказаться от ОРДЛО. Провести референдум, утвердить новые границы и все. Ну так кто ж из наших политиков готов такое предложить?" – написал украинский журналист Денис Казанский.

Также пользователи опасаются, что в Украине может начаться "гражданская война".

"Первый" подписанный документ Кучмы – отказ от ядерного оружия, а теперь "формула". Этих "Чемберленов" под трибунал пора уже", "На горизонте замаячила настоящая гражданская война", "Ждать, пока в РФ переформатируется власть? Это десятки лет! Вы видели учебники, по каким здесь учат школьников? Какие утренники проводят в школах и детсадах? Здесь, это в ОРДЛО!" – писали в сети.

"Какие нах*й выборы?!" Украинский блогер разнес "формулу Штайнмайера" и указал на опасность

Скриншот

"Какие нах*й выборы?!" Украинский блогер разнес "формулу Штайнмайера" и указал на опасность

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Роман Шрайк
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Донбасс ОРДЛО выборы в Украине
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а ты шо думал ,скунс поганый,шо там промандалайные победят..
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Махно Семен
Махно Семен
Подписывать нужно что угодно, лишбы в итоге взять под контроль границу. Потом вводятся войска - много, и принимаются законы выгодные Украине, а выборы, которые все так требуют - отменяются!!! Не выгодные законы и изменения в Конституцию, отменяются по любому предлогу. И плевать что думают - говорят в мордоре и Мире. Много они, из обещанного - подписаного, сделали? А мордор войной не пойдет (если кто переживает) - кишка тонка, да и просто,проблем для них будет больше чем пользы.
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руденко евгений
руденко евгений
Махно Семен, ну ты умный, товарищ! И насчёт кишки знаешь. Хотя, мне кажется, ты "стукачёк", а применимо к нашей теме - провокатор.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Махно Семен, И потом, свiдомо MAHДАйнyтая мpaзота начинает из за Збруча бeкать мeкать хрюкать и просить весьмирснами о помощи!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
5 лет, чтобы "выветрилась" российская пропаганда? Нет, это 5 лет, чтобы забыть, как регулярная армия Украины бомбила, расстреливала из пулемётов, убивала снайперами, мародерствовала, устраивала теракты, забыть 15 000 убитых, из которых 250 дети? Зачем нужна российская пропаганда, когда есть украинская армия? Да, этого никто никогда не забудет и вы получаете назад регион, который раньше был пророссийским, а вы сделали его антиукраинским!
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