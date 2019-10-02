"Какие нах*й выборы?!" Украинский блогер разнес "формулу Штайнмайера" и указал на опасность

В случае проведения выборов на территории в ОРДЛО есть риск победы пророссийских сил.

Об этом в Facebook рассказал блогер Роман Шрайк, комментируя подписание Украиной "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

"Какие нах*й выборы?! Даже в контролируемых районах Донецкой и Луганской областей на недавних парламентских выборах победила прокремлевская (партия) "Оппозиционная платформа – За жизнь". Подумайте, кто победит там, где 5 лет (на самом деле куда больше) шарашила по мозгам российская пропаганда", – написал он.

Шрайк подчеркнул, что после проведения выборов Украине нужно будет содержать "наследников гиви-моторол".

"А содержать придется, денежки польются теперь не из российского бюджета, а из нашего. И мы получим два троянских коня (или две гири на ногах, если угодно) за свой счет", – добавил он.

Блогер считает, что после деоккупации около 5 лет не должно быть никаких выборов на территории ОРДЛО, чтобы "выветрить российскую пропаганду".

"Да, я знаю, что в Минских соглашениях предусмотрены выборы. Но эти соглашения заключались не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы остановить бойню. И с этой своей функцией они полностью справились. План был прост – ждать, пока в России переформатируется власть, чтобы вернуть Донбасс на наших условиях. Но (горькая ирония!) власть переформатировалась у нас, и теперь мы слышим радость президента, желающего вернуть Донбасс на условиях Путина", – отметил Шрайк.

Пост блогера меньше чем за сутки собрал почти шесть тысяч лайков, свыше сотни комментариев и тысячи репостов.

Пользователи сети активно комментировали написанное, отмечая опасность в подписании "формулы Штайнмайера".

"Ну, в общем все так, только альтернатива лишь одна – отказаться от ОРДЛО. Провести референдум, утвердить новые границы и все. Ну так кто ж из наших политиков готов такое предложить?" – написал украинский журналист Денис Казанский.

Также пользователи опасаются, что в Украине может начаться "гражданская война".

"Первый" подписанный документ Кучмы – отказ от ядерного оружия, а теперь "формула". Этих "Чемберленов" под трибунал пора уже", "На горизонте замаячила настоящая гражданская война", "Ждать, пока в РФ переформатируется власть? Это десятки лет! Вы видели учебники, по каким здесь учат школьников? Какие утренники проводят в школах и детсадах? Здесь, это в ОРДЛО!" – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

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