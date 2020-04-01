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1 апреля • обновлено в 09:48
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Сергей Русов
Сергей Русов
Психолог Все статьи автора

Какие кадры иногда приходят к психологу

1.7т

Конечно, все мы с вами люди разные – заразные и незаразные. Но для меня, как для психолога, наибольший интерес всегда представляют те, кто, поражая своим под час клиническим опытом, умеет о нём спокойно и внятно рассказать.

Так недавно ко мне за консультацией обратился человек по имени Евгений (имя потерпевшего изменено, по цензурным соображениям), с просьбой помочь ему в преодолении хронического стресса, в котором он оказался по своей вине.

По его словам, он с детства мечтал преодолеть свою врождённую робость и нерешительность, смелым поступком. Думая над тем, что бы ему такое совершить, он в конце концов решил обязательно прыгнуть с парашютом! Этот поступок, на его взгляд, одновременно подчеркнул бы его мужественность и добавил храбрости, поскольку он очень боялся высоты, и до того волшебного дня, выше чем на табуретку никуда не забирался. Зайдя за благословением к священнику (зайти к доктору ума у него не хватило), он отправился на всем известный аэродром под Киевом, где таких как он, и не только, за определённую плату отпускают с большой высоты в свободное падение.

Там, дрожащим голосом он таки настоял, что прыгать будет сам, без инструктора. И в назначенное время, после тщательного инструктажа и обучения, с остальными участниками этой драмы погрузился в самолёт, и взмыл в небо рассчитывая опуститься на землю настоящим победителем! Пока взлетали, по словам Евгения, он ещё как-то пытался сохранять спокойствие и присутствие духа… Но когда самолёт вышел на заданную высоту, и время долгожданного прыжка стало неумолимо приближаться, тревога начала серьёзно отдавать ему в желудок, и ниже… А тут ещё опытный парашютист, сидевший рядом с Евгением, видимо заметив намертво застывшее выражение лица последнего, не придумал ничего лучше, чем подбодрить его анекдотом (юмор ведь так разряжает, любую стрессовую ситуацию!).

А анекдот был такой:

Прыгает с максимальной разрешённой высоты группа профессиональных парашютистов, и начинают строить в воздухе разные фигуры. Двое слетаются в сцепку, и один другому говорит: - Яблоко хочешь?! - Давай! Он дал ему яблоко, и они разлетелись строить фигуры дальше. Слетаются снова, и тот же вопрос: - А ещё яблоко хочешь?! - Да, давай! А где ты их берёшь?! - Так у тебя за спиной целый рюкзак!!!

После такого анекдота, когда через несколько минут над выходом загорелась сигнальная лампочка, и старший инструктор, открыв дверь, пригласил всех страждущих на выход, белого, как купол парашюта Евгения не смогли заставить прыгнуть, ни уговоры и крепкие руки товарищей по несчастью, ни мольбы пилота, слезть с его коленей… не помог даже удар электрошокером, от которого больше пострадал лётчик, в итоге еле посадивший машину… А поскольку, храбрец Евгений при этом орал громче работающих двигателей самолёта, садиться в итоге всё-таки пришлось вместе с ним…

Чтобы как-то пережить муки случившегося с ним позора и унижения, вернувшись домой Евгений, по его словам, решил прибегнуть к своему любимому занятию, которым всегда снимал себе любой стресс – кулинария. Учитывая то, что как раз шла Масленица, он стал печь себе блины. Но, из-за всего пережитого, у него в этот момент, видимо, случился временный провал в памяти, по окончании которого он обнаружил, что уже напёк себе целую гору блинов, а теперь с упоением развешивает их на натянутой в кухне бельевой верёвке, при помощи обычных прищепок. Седой кот Мурзик (имя потерпевшего изменено по соображениям защиты прав животных), вжавшись в угол, наблюдал за ним, так и не попав в свой лоток, с тех пор полностью разучившись моргать и мяукать.

С трудом дослушав эту историю до конца, я тут же вышел на перекур, напрочь забыв, что не курю уже больше 10 лет (хотя уверен, что по тексту этого не скажешь). Но, в итоге осознав и переварив всё что услышал, слегка заикаясь, я порекомендовал Евгению, всё-таки обратиться за помощью, вместе с котом, к врачу-психиатру. И уже с его вердиктом ещё раз навестить меня… Но, как нетрудно догадаться, к моему глубочайшему облегчению, это было наше последнее общение!

Подытожив всё выше изложенное, я всех вас, уважаемые читатели, поздравляю с 1 АПРЕЛЯ!

И хочу подчеркнуть, что данный текст, по факту, является проверочным тестом. И раз вы смогли дочитать его до конца, искренне улыбнувшись при этом, значит и накрывший нас всех карантин переживёте успешно! Ещё раз поздравляю всех с Днём Смеха! И искренне желаю не терять чувство юмора и оптимизма!

Всем только позитивного настроя!

И, благодарю за внимание!

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Автор
Сергей Русов Сергей Русов
Тема
1 апреля
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