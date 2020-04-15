Какие хронические болезни являются особо опасными во-время пандемии коронавируса: врач дала ответ

Коронавирус COVID-19 является особо опасным для людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническую болезнь, легочные заболевания, хроническую почечную недостаточность, рак, болезни с иммунодефицитом.

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Об этом заявила врач-педиатр, эксперт Минздрава Наталья Кундина в эфире "Утро с Украиной" на канале "Украина". По ее словам, хронические недуги значительно влияют на течение коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, легочные заболевания, хроническая почечная недостаточность, рак, болезни с иммунодефицитом или те, в которых иммунная система задействована и требует постоянной коррекции", – отметила Кундина.

Хронические болезни и коронавирус. Иллюстрация

"Например, при болезнях легких, хроническом течении всегда нарушается транспорт кислорода к клеткам организма. А когда еще на это нарушение наслаивается нарушение транспорта кислорода, к которому привела коронавирусная инфекция, то имеем нарушение нарушения", – сказала она.

Также врач добавила, что в зоне риска люди в возрасте от 60 лет, ведь у них часто очень много хронических заболеваний.

"Избыточный вес – это тоже фактор риска коронавирусной болезни. А также это курильщики, имеющие хронические заболевания легочной системы. Я считаю, что больным, имеющим хронические заболевания, надо продолжать лечение – нельзя заканчивать медикаментозную терапию! Это залог того, что вы не заболеете вирусной инфекцией", – подытожила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине были официально подтверждены 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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