Какие есть тесты на коронавирус в Украине и где их взять: инструкция

Выявить наличие коронавируса COVID-19 в организме человека можно с помощью экспресс-тестов и ПЦР-исследования.

О том, какие из них есть в наличии в нашей стране и как они работают, рассказал в интервью "Бабелю" исполняющий обязанности председателя Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин. По его словам, для экспресс-теста нужна кровь из пальца и десять минут для определения, есть ли в организме антитела к вирусу.

"Но они появляются только на 5-7 день после заражения. Если экспресс-тест подтвердит коронавирус, диагноз обязательно будут проверять еще раз с помощью ПЦР-исследования. Для этого у пациента возьмут мазок и отправят его в специальную лабораторию. Результат будет на следующий день", – объяснил специалист.

Коронавируса в организме можно выявить с помощью экспресс-тестов и ПЦР-исследования

Однако экспресс-тесты пока есть только в Киеве. Городские власти закупили их 10 марта и передали в семь больниц столицы. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пока в наличии есть 1,2 тысячи таких тестов, но вскоре их должно быть около 5000. Отметим, что в ближайшее время экспресс-тесты должны закупить и остальные регионы.

Где есть экспресс-тесты на коронавирус в Киеве:

Александровская клиническая больница

Городская клиническая больница №4

Городская клиническая больница №9

Киевская городская детская клиническая больница №1

Киевская городская детская клиническая больница №2

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница

Родильный дом №4

Также стоит добавить, что тест-системы для ПЦР-исследований есть в Украине еще с конца февраля. Именно с их помощью проверяли людей в Новых Санжарах и других вероятных больных. На данный момент тест-систем хватит, чтобы проверить две тысячи пациентов. Но уже на следующей неделе должна приехать новая партия от ВОЗ. Предполагается, что тогда реагентов хватит на 25-30 тысяч человек.

"Пока ПЦР-исследования делают только в Киеве, в ближайшее время подключатся Одесса и Днепр. В течение следующих двух недель тест-системы завезут и в другие регионы, в приоритете – пограничные области", – рассказал Кузин.

Экспресс-тесты пока есть только в Киеве

По его словам, тестов на коронавирус хватит, поэтому украинцам не стоит паниковать. При этом Центр общественного здоровья гарантирует подлинность только тех тестов, которые проводят в государственных больницах. Информации о том, делают ли подобные тесты в частных клиниках, у них нет.

"Заказывать тесты на коронавирус на непроверенных сайтах – плохая идея, потому что гарантий вам никто не даст. Сейчас сертификацию прошел только один производитель – BIOEASY. Именно их тесты заказывала КГГА", – подытожил Кузин.

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