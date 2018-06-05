#пустьвсегдавсёбесплатно
Искренне рад, что ситуация с Аркадием Бабченко обнаружила в нашей стране такую высокую концентрацию не только моралистов, но и бессеребренников. Не успели обсохнуть брызги хайпа об этических качествах мерзавца, который посмел не сдохнуть после того, как тысячи его поклонников отметились в некрологах, как вот опять снова.
Теперь выясняется, что Аркадий требует денег за свои интервью топовым изданиям - и это после всего того, что он долгое время попрошайничал в соцсетях и как нищеброд выкладывал номера карт, разрушая в людях чистую веру в бесплатность текстового контента. Да разве ж это мыслимо, люди добрые, чтобы за буквы брали деньги?
А вообще я вот что скажу.
Люди, возмущенные прикрепленными номерами банковских карт под постами в соцсетях - это дети индустриальной эпохи (вы заметили, как я изящно обошел слово "совок"?). Той эпохи, когда товарную ценность имел лишь материальный предмет, который можно взять в руки. гайка, например - это субъект товарно-денежного оборота. Гайку рабочий точил руками, вдыхал металлическую пыль, днями не видел детей, и поэтому гайка может стоить рупь.
А текст - не может. потому что, собственно, акаковох*я мы должны платить за буковки, это ж не Бабченко буковки придумал, а Кирилл и Мефодий; а он - ну подумаешь - сложил в слова, чай не Тургенев, совести нет выпрашивать у людей копейку, пусть на завод идет, тунеядец кококо etc.
С эфирами еще попизже ситуация. есть например сильнорейтинговый украинский ресурс, который продает у себя рекламу по весьма неслабой цене. То есть, капитализирует свой контент и вовсе не гнушается быть бизнесом. Но когда для привлечения контента, оказывается, нужно заплатить, тут же выясняется, то у всех этих прекраснодушных людей есть претензии к Аркадию. И что симптоматично, все эти претензии не имеют артикулированной предметности. То есть, все эти прекраснодушные люди говорят: Аркадий захотел полтос зелени за эфир, фу-фу, как мерзко. И всё, никаких объяснений тому, почему при делании бизнеса кто-то должен получать прибыль, а кто-то работать бесплатно.
Разумеется, эти медийщики прекрасно прогнозируют прирост трафика от эфира с Бабченко, разумеется - потому что они бизнесмены, но когда надо хайпануть, то мы немножечко заблюрим то, что мы бизнес, и покричим о беспринципности журналистики, о миссии нести свет в массы задарма и вообще - как можно брать деньги за то, что ты поговорил ртом? Это ж не ты придумал ртом в телевизор говорить, Бабченко? Какие деньги? Какие пятьдесят тысяч? Мы тут тебе уже написали ох*лион некрологов, а ты так подвел, с*ка, живой оказался, так иди теперь отрабатывай эфирами нашу эмпатию.
Я очень даже за, чтобы СМИ зарабатывали рекламой. Я вообще очень за, чтобы СМИ зарабатывали. Потому что когда СМИ не зарабатывают, то они выглядят так, как сейчас выглядит большинство украинских СМИ, дотируемых из партийного бюджета. но зарабатывать и при этом морализаторствовать, что журналистика и инсайдерство должны быть бесплатными - это ср*ное лукавство, воспитывающее в массах убеждение, что собирать деньги за посты - позорно.
И резолютивно для тех, кто в бронепоезде. На дворе XXI век, посоны. и если тридцать лет назад можно было продать только условную гайку, то сейчас можно продать социальный капитал. Если у вас бомбит, значит скорее всего у вас нет ни социального капитала, ни понимания что это такое, ни желания уметь что-то головой, а не только руками.
Ну или вы раньше делали бизнес на лохах, а тут нашелся один, который не захотел поднимать вам рейтинги бесплатно.
Извините, что длинно. У меня всегда многословно пригорает, когда где-то начинают рассказывать, что социальный капитал нихуя не стОит, и текст них*я не стоит, и вообще брать деньги за работу не руками - стыдно.
лучше бы вы гайками торговали, бастарды давно почившего социндастриала, лучше бы гайками.
Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.