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3 января • обновлено в 07:42
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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
Журналист Все статьи автора

Какая разница, в какой стране жить, если она заасфальтирована!

2.6т

Меня, видимо, начали активно репостить где-то на зеленых группах. Любители Владимира Александровича прям толпами последние пару дней валят. Все с теми же тезисами - свалил, не учи нас жить. И вообще пиши про своего Путина.

Самые продвинутые используют тезис "ты предал свой народ, предатель"

Ну, этих, особо одаренных, которые желают, чтобы я вместе со своим народом мочил их, дебилов, на танках, оставим в покое. Это уже не лечится.

Что касается "пиши про своего Путина" - повторю в сотый раз.

Это именно ваш президент начал программу возвращения соотечественников. Я - БабченКО. Я украинец. Я вернулся на историческую родину. Во-вторых, именно ваш президент начал программу облегченного получения гражданства преследуемым россиянам.

Я и соотечественник и преследуемый россиянин.

Страйк.

Привет, сограждане! Целуйте меня в гузку! Я пришел!

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Чем вы не довольны-то? Или вы против указов Самого Великого Лидера Современности?

Ну, а что касается "свалил, не учи нас жить"...

Во-первых, конечно, адово дежа вю. Вы точно не мышебратья, друзья мои? Впрочем, в этот раз дежа вю вызывает уже только смех.

А во-вторых...

Бубочки, только вчера ваш президент сказал - какая разница, в какой стране жить, если она освещена и заасфальтирована.

Вы, может, с Бубочкой не согласны?

Так ты, может, еще и порохобот, падла?

В глаза смотреть!

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Автор
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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости России
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Пигин Макс
Пигин Макс
А вы ещё радовались, что СБУшники его не взаправду грохнули.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Фига у вас дегенераты герои )))) .
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Какой-то бессвязный поток бессознательного.
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