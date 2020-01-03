Меня, видимо, начали активно репостить где-то на зеленых группах. Любители Владимира Александровича прям толпами последние пару дней валят. Все с теми же тезисами - свалил, не учи нас жить. И вообще пиши про своего Путина.
Самые продвинутые используют тезис "ты предал свой народ, предатель"
Ну, этих, особо одаренных, которые желают, чтобы я вместе со своим народом мочил их, дебилов, на танках, оставим в покое. Это уже не лечится.
Что касается "пиши про своего Путина" - повторю в сотый раз.
Это именно ваш президент начал программу возвращения соотечественников. Я - БабченКО. Я украинец. Я вернулся на историческую родину. Во-вторых, именно ваш президент начал программу облегченного получения гражданства преследуемым россиянам.
Я и соотечественник и преследуемый россиянин.
Страйк.
Привет, сограждане! Целуйте меня в гузку! Я пришел!
Чем вы не довольны-то? Или вы против указов Самого Великого Лидера Современности?
Ну, а что касается "свалил, не учи нас жить"...
Во-первых, конечно, адово дежа вю. Вы точно не мышебратья, друзья мои? Впрочем, в этот раз дежа вю вызывает уже только смех.
А во-вторых...
Бубочки, только вчера ваш президент сказал - какая разница, в какой стране жить, если она освещена и заасфальтирована.
Вы, может, с Бубочкой не согласны?
Так ты, может, еще и порохобот, падла?
В глаза смотреть!
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