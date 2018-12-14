Однажды, проснувшись утром, они не сразу заметят чужой флаг над своими домами. Им по сути все равно - под каким флагом жить. Рубли в кошельке или гривны - какая разница? Своя армия или чужая - а не все ли равно?

Хотя я сейчас неверно понимаю ситуацию. Им российские флаги милее. И паспорт с курицей дороже тризуба. Но ведут себя они так, будто безродные. Без гордости. Без чести. Журналисты Радио Свобода показали сюжет про приграничные области Украины, от которых до России километров 15-20. "Военное положение - это цирк. Пора заканчивать эту клоунаду" - говорят. Ничего в их жизни не изменилось, живут мирно, поэтому введенный режим вызывает у них недоумение.

А ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ? Чтобы вас бомбили при военном положении? Как в любимых вами российских фильмах про мифическую "отечественную"? Хотите искать бомбоубежища, массовую мобилизацию, сирены по городам и селам? Вы хотите ада, чтобы тогда кричать - что это и есть война?

Что же вы такие пустые внутри, "люди родом из СССР"?

Таким в головы можно забивать весь информационный мусор - все равно места много. И вам никогда и никто не докажет, что у наших границ собрались российские наступательные войска. Сейчас количество их не меньше, чем в 2014 году, когда Госдума принимала решение о вводе войск в Украину.

Новости Путин готов воевать в ближайшие месяцы или даже недели

На наших границах стоят батальонно-тактические группы, танковые соединения, ударная авиация, ракетная артиллерия, десантно-штурмовые батальоны, спецподразделения ГРУ и МВД РФ. Разворачиваются полевые госпитали. Это более 80 000 человек. Но в приграничных областях Украины живут долб...бы (простите, что обобщаю. Я тоже здесь живу). Отсюда упорно не видят всей этой орды и военное положение кажется ненужным. Вот такие у нас, украинцев, сожители. Вот такой мусор в головах. И я перестала с ними спорить - это абсолютно бессмысленно.

Ни гордости, ни чести, ни понимания своей принадлежности, хотя она вырисовывается и выглядывает после каждой сказанной фразы. Это русский стиль. Русский мир. Русское сознание. Русская душа. И для меня это именно она и есть - вот такая. Когда человеку плевать на родную землю, и он готов отдать ее кому попало. Обычно такие за свою жизнь не создали ничего, не построили, поэтому им легко разбрасываться тем, что им не дорого.

- у нас отсюда все уезжают на заработки (Сумская область). Остаются старики, студенты и шизики - рассказывает местная дама лет 60.

А я пример приведу. Где-то в Хмельницкой области молодого врача послали после окончания ВУЗа в село, на работу. Сельская амбулатория вызвала у него тихий ужас - ни ремонта, ни оборудования, ни финансирования. Парень засучил рукава - и выиграл грант. Был проведен капитальный ремонт, завезено все необходимое, к нему стали обращаться за консультацией, его примеру стали следовать и Министерство здравоохранения узнало о его заслугах.

Так поступают люди, которым не все равно. А еще кто-то привлекает инвестиции, и тогда в маленьком украинском поселке появляется новое предприятие с сотнями рабочих мест.

Но у кого-то упорно остаются только старики и "шизики", а менталитет уже никогда не поменяется в сторону "я хочу это сделать" от "мне государство должно". А не даст это государство - то пусть дает другое. Я землю украинскую отдам, Путина позову, и мне ваше военное положение до лампочки, это клоунада.

Так получается... Люди без рода и без гордости.

Ганапольский однажды провел опрос:

Вы хотите в СССР? А в какой именно период, выбирайте:

- во времена НКВД;

- во времена дефицита;

- ГУЛАГ может вам больше по душе?

- железный занавес?

- ГОСТы, по которым колбаса для населения была из остатков кожи и костей, хрящей и прочего мусора - зато по 2.20?

В какой СССР вы хотите вернуться? И кто вам сказал, что Путин вам обеспечит именно лучший его вариант?

Вот так-то, люди без гордости. Безликие и безродные. Которым все равно, под каким флагом жить, под чей гимн бухать по праздникам и чью военную форму будут одевать ваши дети.

Господи, храни Украину.