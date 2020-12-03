Какая погода будет на Новый год 2021 в Украине: синоптик дал мокрый прогноз

В Украине погода в конце декабря – начале января, на новогодне-рождественские праздники, не порадует зимней сказкой.

Накануне Нового года-2021 стоить ожидать дождя и плюсовой температуры днем. Таким прогнозом поделился народный синоптик Леонид Горбань в комментарии "Апострофу".

По его словам, планам украинцев отметить праздники со снегом сбыться не суждено, поскольку 30 декабря в стране пойдет дождь.

При этом синоптик прогнозирует, что в начале 2021 года погода в Украине будет немного морозная.

Так, с 1 по 5 января дневная температура опустится до -5, а ночная продержится около -5… -6. Однако уже с 7 января украинцев ждет потепление до +1.

После Рождества, с 7 по 12 января воздух днем прогреется до +4… +5 градусов, а вот с 13 января страну ждет незначительное похолодание до 5 градусов ниже нуля.

Напомним, что в январе 2021 года в Украине традиционно отмечают праздники Новый год и Рождество, в связи с этим в стране предусмотрены дополнительные выходные дни. OBOZREVATEL рассказал, когда и сколько будут отдыхать украинцы.

Также ранее синоптики дали прогноз погоды до конца 2020 года в Украине, пообещав мороз на День святого Николая и "мокрый" Новый год.

Как сообщал OBOZREVATEL:

народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал в Украине зимнее "бабье лето". По его словам, зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом.