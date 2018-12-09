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''Какая мелкая месть!'' Сенцова оставили без теплых вещей

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Украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов уже несколько недель не может получить посылку в российской колонии.

Как рассказала в Facebook российская правозащитница Татьяна Щур, посылка была послана Сенцову 12 ноября, а 17-го ее доставили на почту в Лабытнангах.

"Потом её почему-то отправили в Салехард, чтобы вернуть на почту уже 20-го. По словам "служащей колонии, отвечающей за передачи", извещение в колонию пришло 27 ноября. И тут началась политика. Как и в прошлый раз, ровно год назад, посылку не вручают уже 3 недели", — написала она.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Соцсети

"Объяснять, для чего заключенному за Полярным кругом нужны теплые вещи, продукты и фильмы, подобранные друзьями, нормальным людям не нужно", — рассказала Щур.

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По словам правозащитницы, руководство колонии не передало посылку украинцу, начав врать, что якобы "отправитель превысил положенный вес". В СИЗО уверяют, что посылка весит 23 кг вместо 20 "разрешенных". Щур при этом отметила, что в 2017 году лимит веса о 20 кг был отменен, а Почта России и вовсе определила максимум в 50 кг.

''Какая мелкая месть!'' Сенцова оставили без теплых вещей

Пользователи сети были поражены подлостью сотрудников колонии, выразив поддержку правозащитнице и Сенцову, заявив, что со стороны россиян это жалкая и "мелкая месть".

''Какая мелкая месть!'' Сенцова оставили без теплых вещей
''Какая мелкая месть!'' Сенцова оставили без теплых вещей

Как сообщал OBOZREVATEL, у Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
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