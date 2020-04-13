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13 апреля • обновлено в 06:17
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Какая диктатура вам нужна? Как при Сталине или как при Лукашенко?

1.1т

Вы меня простите, люди, твердящие фразу "нам нужна диктатура" - вам какая диктатура нужна? Как при Сталине? При Путине? Или лайт версия - Лукашенко?

Мне тут твердят, что в Беларуси лечат бесплатно, а значит, у нас по сравнению с ними все плохо. И Союз был тем хорош, что всех держал в узде.

Это их давно не пороли, что аж непривычно? Никто тебе не приказывает, никто не заставляет, никто не вмешивается в твою семью, твои планы и твои дела. Батогом было проще, видимо, заставить себя плыть по жизни.

Я говорю: где взаимосвязь между качеством жизни и диктатурой? - "... Да вот, Лукашенко..."

А свободными людьми жить непривычно, да?

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко Иосиф Сталин
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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