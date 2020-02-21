Жители Новых Санжар на Полтавщине не перестают жаловаться на эвакуированных из Китая украинцев, которых несмотря на недавние протесты все-таки поселили в местном санатории Нацгвардии.

В частности, в поселке недовольны тем, что "беженцы" выходят на балконы курить и развешивают свою одежду на открытом воздухе. Об этом OBOZREVATEL рассказал один из сотрудников санатория.

"Вещи развесили прямо на балконах. А те же не крытые. Выходят и курят на открытом воздухе. Вдруг кто-то из них болен, как нам лечиться?" – возмутился мужчина.

В Новых Санжарах жалуются на эвакуированных из Китая

По его словам, у них и так не все гладко с оказанием медицинской помощи в местной больнице. Например, чтобы записаться к семейному врачу, нужно сперва спросить, есть ли он вообще на работе или нет.

Помимо этого, недовольны новосанжаровци и тем, что эвакуированные в их поселок украинцы из Китая получают готовую еду из Полтавы.

Санаторий Нацгвардии, в котором поселили украинцев из Китая

"Им еду сейчас уже готовую привозят. Будто стюардессы из Полтавы приезжают, с такими упаковками. Они там вроде развлекаются как могут. На улицу их не выпускают", – рассказывает сотрудник санатория.

Санаторий Нацгвардии, в котором поселили украинцев из Китая

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, после прошедших акций протеста часть местных жителей боятся контактировать с незнакомцами. По улицам ходят в респираторах и отказываются пожимать друг другу руку.

Также в поселке пожаловались на то, что они вынуждены смотреть российские телеканалы. При этом местные заявили, якобы протесты из-за приезжих украинцев из Китая связаны с банальным отсутствием внимания со стороны властей.

Ко всему прочему в Новых Санжарах объявили общешкольные сборы родителей из-за того, что местные жители решили не отпускать детей в школу, боясь коронавируса.

Со своей стороны эвакуированные украинцы пожаловались на условия в Новых Санжарах и показали видео.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!