Жители Новых Санжар на Полтавщине не перестают жаловаться на эвакуированных из Китая украинцев, которых несмотря на недавние протесты все-таки поселили в местном санатории Нацгвардии.
В частности, в поселке недовольны тем, что "беженцы" выходят на балконы курить и развешивают свою одежду на открытом воздухе. Об этом OBOZREVATEL рассказал один из сотрудников санатория.
"Вещи развесили прямо на балконах. А те же не крытые. Выходят и курят на открытом воздухе. Вдруг кто-то из них болен, как нам лечиться?" – возмутился мужчина.
В Новых Санжарах жалуются на эвакуированных из Китая
По его словам, у них и так не все гладко с оказанием медицинской помощи в местной больнице. Например, чтобы записаться к семейному врачу, нужно сперва спросить, есть ли он вообще на работе или нет.
Помимо этого, недовольны новосанжаровци и тем, что эвакуированные в их поселок украинцы из Китая получают готовую еду из Полтавы.
Санаторий Нацгвардии, в котором поселили украинцев из Китая
"Им еду сейчас уже готовую привозят. Будто стюардессы из Полтавы приезжают, с такими упаковками. Они там вроде развлекаются как могут. На улицу их не выпускают", – рассказывает сотрудник санатория.
Санаторий Нацгвардии, в котором поселили украинцев из Китая
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, после прошедших акций протеста часть местных жителей боятся контактировать с незнакомцами. По улицам ходят в респираторах и отказываются пожимать друг другу руку.
Также в поселке пожаловались на то, что они вынуждены смотреть российские телеканалы. При этом местные заявили, якобы протесты из-за приезжих украинцев из Китая связаны с банальным отсутствием внимания со стороны властей.
Ко всему прочему в Новых Санжарах объявили общешкольные сборы родителей из-за того, что местные жители решили не отпускать детей в школу, боясь коронавируса.
Со своей стороны эвакуированные украинцы пожаловались на условия в Новых Санжарах и показали видео.
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