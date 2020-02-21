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21 февраля • обновлено в 16:20
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Как живут на карантине эвакуированные из Уханя: рассказ жителя Новых Санжар

4.7т
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Жители Новых Санжар на Полтавщине не перестают жаловаться на эвакуированных из Китая украинцев, которых несмотря на недавние протесты все-таки поселили в местном санатории Нацгвардии.

В частности, в поселке недовольны тем, что "беженцы" выходят на балконы курить и развешивают свою одежду на открытом воздухе. Об этом OBOZREVATEL рассказал один из сотрудников санатория.

"Вещи развесили прямо на балконах. А те же не крытые. Выходят и курят на открытом воздухе. Вдруг кто-то из них болен, как нам лечиться?" – возмутился мужчина.

В Новых Санжарах жалуются на эвакуированных из Китая

В Новых Санжарах жалуются на эвакуированных из Китая

По его словам, у них и так не все гладко с оказанием медицинской помощи в местной больнице. Например, чтобы записаться к семейному врачу, нужно сперва спросить, есть ли он вообще на работе или нет.

Помимо этого, недовольны новосанжаровци и тем, что эвакуированные в их поселок украинцы из Китая получают готовую еду из Полтавы.

Санаторий Нацгвардии, в котором поселили украинцев из Китая

Санаторий Нацгвардии, в котором поселили украинцев из Китая

"Им еду сейчас уже готовую привозят. Будто стюардессы из Полтавы приезжают, с такими упаковками. Они там вроде развлекаются как могут. На улицу их не выпускают", – рассказывает сотрудник санатория.

Санаторий Нацгвардии, в котором поселили украинцев из Китая

Санаторий Нацгвардии, в котором поселили украинцев из Китая

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, после прошедших акций протеста часть местных жителей боятся контактировать с незнакомцами. По улицам ходят в респираторах и отказываются пожимать друг другу руку.

  • Также в поселке пожаловались на то, что они вынуждены смотреть российские телеканалы. При этом местные заявили, якобы протесты из-за приезжих украинцев из Китая связаны с банальным отсутствием внимания со стороны властей.

  • Ко всему прочему в Новых Санжарах объявили общешкольные сборы родителей из-за того, что местные жители решили не отпускать детей в школу, боясь коронавируса.

  • Со своей стороны эвакуированные украинцы пожаловались на условия в Новых Санжарах и показали видео.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Место
Украина Полтава
Теги
эвакуация протест
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Комментарии
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Livesey David
Livesey David
Эти заражённые совсем обнаглели, выходят на балкон и дышат воздухом, как такое можно терпеть?!
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
В Донецк их отправить, там люди добрые ,отзывчивые.
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Куни Чан
Куни Чан
Развал пошел не?
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