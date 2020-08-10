Как живет Енакиево в оккупации 'ДНР': шахты закрыли, зарплаты задерживают, а о Януковиче забыли

В городе Енакиево, родине беглого президента Виктора Януковича, который седьмой год находится под контролем боевиков группировки "ДНР", закрыли все шахты. Сейчас почти единственное место работы – "Енакиевский металлургический завод", где периодически задерживают зарплаты.

Об этом говорится в репортаже специального проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии". По словам горожан, сейчас на заводе работает около 6-8 тысяч человек, хотя цифра была больше – в пределах двенадцати тысяч.

"Сейчас Енакиево – еще один город в оккупации, в будущем которого сложно разглядеть перспективы развития. И только все еще дымящиеся трубы металлургического завода дают местным жителям хоть какую-то надежду", – отметили журналисты.

Оккупированное Енакиево Фото: radiosvoboda.org

Оккупированное Енакиево Фото: radiosvoboda.org

ЕМЗ периодически останавливают, а зарплату задерживают на несколько месяцев, жалуются местные. Кроме того, на заводе часто происходят аварии. Последняя случилась в июне, тогда один работник погиб, еще один был травмирован.

Кроме того, в оккупированном Енакиево работают "частные предприятия", "банки" и т.д., но, кроме этого, работы немного.

Оккупированное Енакиево Фото: radiosvoboda.org

"Кроме завода ... ну шахты закрыли все, на рынке люди работают, в магазинах работают, ездят там в Ждановку на шахту, на "Комсомолец Донбасса" [в село Михайловка, полчаса езды от Енакиево – ред.], Там вот люди работают", – говорит местный житель.

В Енакиево работает железнодорожный вокзал. Но в день курсирует всего несколько электричек: в Ясиноватое и Дебальцево. Но, по утверждению местных, большинство людей пользуются маршрутками.

Оккупированное Енакиево Фото: radiosvoboda.org

Сейчас так называемой "администрацией" города руководит Роман Храменков – муж племянницы Людмилы Янукович.

Оккупированное Енакиево Фото: radiosvoboda.org

К беглому президенту в Енакиево отношение неоднозначное – одни говорят, что забыли об нем, другие говорят, что Янукович "как президент был хороший".

– Ой, не знаю даже, я уже о нем и забыл, параллельно, ничего такого, ни хорошего, ни плохого.

– Как президент был хороший, а повел себя неправильно, просто неправильно, испугался.

– У меня положительное отношение к нему, при нем, ну как сказать, ну вроде цены стали стабильны, уверенность в завтрашнем дне.

– У меня двоякое отношение к нему, понимаете. Имея такие возможности и не делать для города, ну ничего, вот так скажем, грубо. Ну пусть на его совести это все будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Енакиевском металлургическом комбинате 20 июля в результате аварии погиб рабочий. ЧП стало следствием коррупции и махинаций оккупационной "власти", через которые предприятие упадок.