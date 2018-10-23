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Юлия Забелина
Юлия Забелина
ЖурналистВсе статьи автора

Как жить в одной стране с жителями Донбасса?

23.8т

Если после фильма "Киборги" я написала, что он разрывает в клочья, то я даже не знаю, в каком состоянии нахожусь после просмотра "Донбасса" Лозницы..) Несколько раз хотелось встать и уйти. И не потому, что фильм плохой, наоборот, потому что он настолько хорош, и хорош своей реалистичностью, что смотреть тяжело, вспоминается волонтёрство в центре помощи переселенцам, когда в день десятки звонков на горячую линию с просьбой помочь и рассказами о том, как оно там - в бомбоубежищах... Вспоминается сколько ребят погибло, защищая Украину, рассказы о пытках и обо всем том, что происходит на Донбассе. Осознание того, что все показанное в фильме - реальность и продолжается и сейчас, делает просмотр почти невыносимым. Не знаю, может это я такая впечатлительная, но мне очень больно за свою страну, больно до слез.

Но кроме боли есть ещё одно чувство - злость. Злость из-за осознания того, что люди, показанные в фильме на самом деле такие - глупые, беспринципные, жестокие, и как с такими жить в одной стране - большой вопрос, ведь есть Россия, а есть украинцы, позволившие это все, и когда политики говорят о возврате территорий, никто не говорит о том, как возвращать людей, умы людей, загаженные глупостью и пропагандой, поправьте меня, если я ошибаюсь, но ни от одного политика я внятного плана не слышала. Хотя как после всего жить с такими людьми в одной стране, лично я понимаю плохо...

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Правда, если проехаться по глубинке, то в большинстве своём ситуация будет не сильно отличаться, мало кто говорит об общей деградации, об отсутствии принципов у многих, а зачем? Такое население легче поддаётся манипулированию.В общем, в целом грустная картина, и грустное настроение. Но фильм сильный и глубокий с абсолютно филигранным и шикарным концом.

Так что рекомендую.

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Автор
Юлия ЗабелинаЮлия Забелина
Место
Украина
Объект
украинское кино
Источник
Источник:Facebook Юлии Забелиной
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Широков Денис
Широков Денис
"Существует законодательная норма, которая говорит о том, что при отсутствии горячего водоснабжения считается, что люди нагревают воду, пользуясь газовой плитой. Поэтому идет доначисление за газ", - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.Нерабы,куле...
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Kharkov Russia
Kharkov Russia
никакой одной страны нет, cлишком уж искуственное это недоразумение укрожопия чтоб существовать как страна.
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Горошко Михайло
Горошко Михайло
А схерали у меня должна болеть голова, как жить в одной стране с жителями Донбасса???!!! Пусть голова болит у тех, кто свой украинский паспорт жег и рвал. Скоро кацапва съебнет и с АРК и с Донбасса. А Украина введет институт гражданства. Нет украинского паспорта - либо в хуйлостанскую помойку, либо получай гражданство с экзаменами на украинском, либо негражданин в принципе и на выборах со своим голосом идешь нахуй.
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Широков Денис
Широков Денис
Горошко Михайло, Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.
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