Главная Новости
12 мая • обновлено в 21:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Как Зеленский будет "сшивать" Украину: в ОП озвучили две модели

3.2т
Читать материал на украинском

Попытки объединить украинцев вокруг исторического прошлого не приносят результатов, поэтому нужно "сшивать" Украину за счет общих ценностей и понимать, что "наша сила в разнообразии".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк.

"Смотрите, глобально существует две модели. Одна из них – когда фундаментом для объединения нации становятся совместное историческое прошлое, один язык, одна религия, одни традиции, общие исторические герои. Это модель, которую в Украине пытались строить последние пять лет. На мой взгляд, она не сработала. Почему? Потому что изначально в стране очень разнообразные регионы", – рассказал он.

Костюк отметил, что в разных регионах Украины разные диалекты и очень "непростая и многослойная" история.

"Да, поиск исторической правды и приход к общему знаменателю, безусловно, очень важен. Но в этот процесс всегда вмешивается политика, все эти вещи очень выгодно использовать для заработка политических "плюсиков", для бесконечных споров, конфликтов, и как итог – не объединять страну, а еще сильнее ее разделять.

Поэтому, нужно признать – такой подход не работает. Пробовали – не получилось. Значит, надо искать что-то другое. И этим могут стать ценности. Когда мы понимаем, что в разнообразии – наша сила, а объединяют нас именно ценности", – считает Костюк.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: informator.news

Как писал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что Зеленский "сшивает" Украину и является политиком, которому больше всего доверяет население страны, поскольку обращается не только к своим избирателям, но и к тем, кто голосовал против него.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Юрий Костюк
Место
Украина
Тег
Офис президента
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
72
23
Смешно
1
Интересно
11
Печально
21
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
для сшития не изобрели еще нитки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tomas larisa
Tomas larisa
лучше бы мозги презику пришили
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украину уже не сшить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 023.

    Вылечились: 3373. Умерли: 425.

  • В мире заболели более 4,2 млн человек, погибли – 285 тысяч.

  • Италия ускорила выход из карантина, а Испания ввела обязательную самоизоляцию для туристов.

  • Ученые обнаружили причину высокой смертности от COVID-19 – нашлась связь с раком и диабетом.

  • Названа категория пациентов, которые обладают самым мощным иммунитетом к коронавирусу.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги