Как здороваться, чтобы не заразиться коронавирусом: опубликована инфографика

Риск заражения коронавирусом COVID-19 и другими вирусными заболеваниями существенно ниже, если пользоваться определенными жестами приветствия.

Результаты исследования о распространении инфекции во время приветствия опубликовало издание The Economist. Наиболее опасным жестом названо крепкое рукопожатие, самое безопасное – удар кулаками (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца).

Крепких рукопожатий нужно избегать pixabay.com

Между ними по уровню опасности расположились обычное рукопожатие и жест "дай пять". При этом более продолжительные пожатия руками переносят больше бактерий, чем более короткие.

Исследование провели биологи Дэвид Витворт и Сара Мела из Университета Аберистуита в Уэльсе. Они опускали перчатку в сосуд с бактериями, после чего приветствовали другого человека со стерильной перчаткой.

The Economist

Как сообщал OBOZREVATEL,11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Covid-19. В частности, в Украине на три недели закроют школы, университеты и другие учебные заведения, под запретом окажутся массовые мероприятия, численностью более 200 человек. Также будет остановлено авиасообщение с некоторыми странами и закрыта большая часть контрольно-пропускных пунктов.

В целом в мире коронавирусом заболели более 114 тысяч человек. Больше половины, около 64 тысяч, вылечились. Скончались, по состоянию на вечер 10 марта, 4 125 пациентов. Только за последние сутки умерли 203 инфицированных.

Лидером по темпам заражений является Италия. Сейчас там 9172 человека подхватили вирус. За сутки их количество возросло почти на 2000 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что угроза пандемии вполне реальна.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем отличается коронавирус от гриппа.

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