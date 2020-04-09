Как заразились коронавирусом военнослужащие ВСУ: выяснилась причина

Большинство военнослужащих, которые заразились коронавирусом в Украине, подхватили инфекцию во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в постоянный круг общения.

Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает на странице в Facebook Командование Медицинских сил ВСУ. Всего в Вооруженных силах зафиксировано 5 случаев заражения, 1 – летальный.

Уточняется, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 131 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 28 человек.

Военнослущие ВСУ заразились коронавирусом: выяснилась причина Укринформ

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с какими вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", – предупредили в Медицинских силах ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о смерти военнослужащей в Ивано-Франковске.

43-летняя Ирина Гончарова работала в воинской части в пгт Делятин. Выяснилось, что женщине пришлось самостоятельно оплачивать лечение, а результаты теста на коронавирус появились уже после ее смерти.