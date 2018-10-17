История о том, как я ушла с любимой работы и стала юристкой-индвидуалкой

Я проработала в одной известной инвестиционной компании чуть более двух лет. Как меня вообще туда взяли - загадка. Я дважды опоздала на собеседование (причины на то были, но сам факт), на половину вопросов ответила - нет, я с таким раньше не сталкивалась, и вообще на сам собес пришла в шапке с гнездом, сигнализируя о том, что “а может не надо” ). Но руководство, взглянув на мой “послужной список” решило, что раз я в прошлые разы как-то справлялась (а я меняла сферы деятельности достаточно кардинально), то и сейчас никуда не денусь и разберусь. Ну и я разобралась. Не сразу, нет. Было сложно. Но безумно интересно. Я и до сих пор в анкетах указываю эту компанию как работу мечты :).

Но в конце прошлого года я приняла решение уйти и уволилась. Почему? Да потому что осознала, что не создана для офиса. Я понимаю, что претензии о том, что я опаздываю на работу, были вполне обоснованы. Ибо надо было приходить к 10, а я приходила в лучшем случае к 12. Иногда могла прийти в 8, иногда, в час дня. По-разному ). Уходила тоже, то в 6 вечера, то в 12 ночи. А еще я громко смеюсь. И мешаю другим работать (смехом). И работать предпочитаю не в кабинете, а где карта ляжет. То тут, то там. Неуловимый такой сотрудник, и приходит когда попало, и работает где придется. Полный разброд и шатание.

Претензии по качеству работы есть? Вопрошала я. Нет! Но… Работать надо молча, вести себя тихо, приходить вовремя, уходить попозже, с руководством не спорить, коллег не троллить, посты с упоминанием компании высылать на согласование... Я понимаю, что плох тот работодатель, который не мечтает стать рабовладельцем. Но лично я так работать не могу. Не мое. И я решила не мучать компанию и избавить ее от своего присутствия вовсе. Меня отпустили легко, я бы даже сказала, с плохо скрываемым облегчением.

И вот уже пошел десятый месяц моего фриланса.

Ну что я могу сказать. Это круто! По крайней мере для меня.

Отныне я могу:

Сама выбирать клиентов. Первая консультация у меня всегда бесплатна. И длится она может от 15 минут до 3 часов. На ней я присматриваюсь к человеку, с которым потенциально буду работать. И если он мне не нравится - я просто не беру заказ и помогаю найти другого спеца на эту задачу.

Решать какую задачу брать, а какую нет (будучи инхаусом ты этой опции лишен. Тыжюрист и фсе такое).

Работать в удобное только мне время и месте.

Не париться по поводу одежды (и да, я вполне могу быть и без нее на скайпколе, так как камера у меня предусмотрительно заклеена. Были прецеденты…).

Ходить в магазины/кино/маникюр в “рабочее” время и без толпы.

Не общаться с коллегами, которые мне не нравятся.

Играть со своим зоопарком 24/7.

Жить.

Минусы тоже есть, конечно

Деньги не те, не те... Сложно, никак не привыкну к отсутствию постоянного денежного потока. И их еще попробуй “сбить” ).

Сложно прогнозирумое количество работы. То густо, то пусто, как говорится.

Фрилансер - это человек без выходных и отпуска. Он работает и ночью (если надо позвонить в штаты) и вс, если у клиента аврал. А об отпуске без компа я даже мечтать не могу. Ибо.. один раз не сделаешь, клиент найдет другого фрилансера.

Фрилансера часто изображают эдаким изгоем-одиночкой, празднующим корпоративы с котом. It’s not my story (говорят по-английски). Я уже побывала на нескольких летних корпоративах, куда меня звали клиенты. И очень рассчитываю побывать еще и на зимних :).

На встречи я хожу в костюме программиста (джинсы, футболка, кенгуруха если холодно). Недавно у меня была встреча с человеком из гос. структур. Поначалу я решила прийти на нее в каком-то человеческом виде: юбочный костюм, каблуки, колготы (простихоспади), в руке папочка, на голове пучок, челочка заколота, маникюр, неброский макияж… Но потом я поняла, что даже приперевшись в таком виде в итоге я все-равно открою рот. И я вся иллюзия развеется :). Мало того, это ж можно вызвать у человека когнитивный диссонанс. И я оделась как обычно, и вообще была с двумя косичками и без папочки. И вы знаете, человек и глазом не повел. Не просил показать паспорт, не спрашивал резюме.

Все прошло гладко и я поняла, что главное - это быть собой. Ибо как бы вы ни старались, все-равно найдутся люди, которые будут вас критиковать. Да и придраться всегда есть к чему, при желании. Но также всегда будут те, кто вас поддержит и поймет, что внешняя мишура ничего не значит. Главное - это что у тебя в голове и в сердце.