Как вырастить в себе суперэксперта: советы специалистов

Стереотипы настолько заполнили нашу жизнь, что мы уже даже не замечаем, как часто они ограничивают нам возможности для развития, загоняют в тесные рамки и душные условности.

Мы убиваем собственные мечты, потому что нам кажется, что мечтаем о пустом.

Мы занимаемся нелюбимым делом, потому что кто-то когда-то убедил нас, что то, что нам нравится – несерьезное занятие, которое не принесет денег.

Мы скрываем от мира знания и умения, которыми могли бы делиться и на которых могли бы зарабатывать – потому что боимся быть похожими на учительниц из анекдотов.

Мы запрещаем себе быть счастливыми и успешными.

В то же время, как часто мы делимся своими знаниями, своими умениями, даем консультации, при этом все еще, как лошадка по кругу, ходим на опостылевшую работу?

А ведь делиться знаниями в 21 веке – это престижно, прибыльно и, главное, очень просто!

Современный преподаватель не обязательно должен иметь расшатанную нервную систему и маленькую зарплату.

Учителя в третьем тысячелетии работают по новым стандартам.

Они обладают новыми навыками в самых разных сферах жизни: от языков и психологии – до искусства построения отношений, от азов программирования – до тонкостей визажа, от разного рода удивительных хобби – до написания статей и секретов превращения в успешного инстаблогера… И всеми этими знаниями, навыками и секретами современные преподаватели с радостью и обоюдной выгодой делятся со своими учениками.

Современные эксперты четко определяют свою целевую аудиторию. Они умеют лучшим образом презентовать себя и свои умения. Они четко осознают ценность своих знаний – и адекватно оценивают свой труд. И конечно же – современные эксперты прекрасно знают, как продвинуть свой курс.

У вас есть чем поделиться с миром – но вы пока не знаете, как это сделать?

Не беда. Вырастить в себе суперэксперта современности может буквально каждая женщина.

Современные технологии в сочетании с новым проектом FrаndMe, который стартует 25 сентября при поддержке OBOZREVATEL, дают для этого все возможности.

Фактически, FrаndMe – идеальный сервис, который облегчит старт в новой профессии и поможет с рутинной работой.

Вам помогут создать свой курс и настроить обучение – и при этом не превратиться в училку из анекдотов и получать от того, чем занимаетесь, деньги и удовольствие.

Вам помогут в продвижении курса. Научат тому, чего вам не хватает, чтобы стать экспертом в передаче своих знаний другим.

Помогут продать ваш курс наиболее выгодно, сделав процесс максимально удобным, комфортным и прибыльным.

В условиях стремительно меняющегося мира, крайне важно своевременно реагировать на происходящее – и адаптироваться к новым реалиям.

А новые знания, новые умения, которые можно получить, не выходя из дома, приобретают все большую ценность.

Прокачать собственные скиллы в профессии или личностном развитии для студентов и заработать на собственных знаниях и умениях, просто поделившись ими с теми, кто в этом нуждается – сделать все это с маркетплейсом FrаndMe просто, как никогда.

С 25 сентября присоединяйтесь к дружной компании преподавателей и авторов курсов FrаndMe – и получайте деньги, удовольствие, свободу и востребованность.