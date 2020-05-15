Как выгодно сделать онлайн-покупку: топ-8 предложений по Украине

Магазины постепенно возвращаются в привычный режим работы, совсем скоро сможем прогуляться по торговому центру, а пока что все покупки рекомендуется совершать онлайн.

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