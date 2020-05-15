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16 мая • обновлено в 03:04
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Как выгодно сделать онлайн-покупку: топ-8 предложений по Украине

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Магазины постепенно возвращаются в привычный режим работы, совсем скоро сможем прогуляться по торговому центру, а пока что все покупки рекомендуется совершать онлайн.

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Как выгодно сделать онлайн-покупку: топ-8 предложений по Украине

time.kz

  • Bonprix – действуют цены от 129 грн , есть услуга бесплатной доставки, только до 17.05.

  • Chicco – на нашем разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 100 грн, при оформлении заказа от 1000 грн.

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  • Цитрус – распродажа техники и электроники, со скидками до -70%.

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Автор
Глеб Иванов
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