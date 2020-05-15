Как выгодно сделать онлайн-покупку: топ-8 предложений по Украине

Магазины постепенно возвращаются в привычный режим работы, совсем скоро сможем прогуляться по торговому центру, а пока что все покупки рекомендуется совершать онлайн.

Специально для вас мы согласовали с магазинами специальные промокоды, при использовании которых вы получаете дополнительную скидку на товар или услугу. Также на нашем разделе Промокоды вы всегда сможете найти самые интересные акции и скидочные предложения:

Answear – действует cейл до -50%, а с промокодом ELLE вы сможете получить дополнительные 10% скидки.

Eva – cкидки до -40% на парфюмерию брендов Lanvin, Versace, Armand Basi, Angel Schlesser, только с 14.05 по 03.06.

time.kz

Bonprix – действуют цены от 129 грн , есть услуга бесплатной доставки, только до 17.05.

Chicco – на нашем разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 100 грн, при оформлении заказа от 1000 грн.

Rozetka – cкидки до -50% на бытовую технику.

WineTime – действует акция 1+1 на суши в интернет-магазине WineTime.

Цитрус – распродажа техники и электроники, со скидками до -70%.

Stylus – в разделе можно найти купон для заказа смартфона известных брендов с выгодой до 5000 грн.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!